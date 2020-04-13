Жители Пензенской области продолжают болеть гриппом и ОРВИ

13.04.2020 | 16:14

В Пензенской области за минувшую неделю ОРВИ заразились 2 032 жителя. Данные на понедельник, 13 апреля, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

Высокий уровень заболеваемости специалисты отметили в Наровчатском, Земетчинском районах, Кузнецке, Камешкирском, Никольском, Городищенском, Малосердобинском, Вадинском районах, Пензе, а также в Неверкинском районе.

«Пороговый уровень заболеваемости не превышен ни по одной территории», - уточнили в Роспотребнадзоре.

В областном центре с 6 по 12 апреля ОРВИ заболели 1 442 горожанина.

Грипп выявлен у 9 жителей региона. Всего за период эпидсезона-2019/2020 зафиксировано 808 случаев этого заболевания (249 - А H1N1, 14 - H3N2, 308 - А и 236 - грипп В).