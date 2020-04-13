Пензенская область заняла 19-е место в рейтинге заражения COVID-19

13.04.2020 | 18:00

В статистическом рейтинге заражения коронавирусом в России Пензенская область занимает 19-ю строчку. По оперативным данным на 13 апреля, еще у 17 жителей региона тест на COVID-19 оказался положительным. Всего зарегистрировано 84 подтвержденных случая.

В числе новых заболевших - 4-летний ребенок. Это уже второй несовершеннолетний пациент. Первый, 2011 года рождения, был госпитализирован на прошлой неделе.

«В четверг-пятницу пошло расслабление некоторых наших граждан, которые стали понемногу выходить на улицу. Дорогие друзья! Я убедительно прошу, обращаясь к вам, в очередной раз: нужно максимально сохранять режим изоляции. Те, кто этого не делал, сегодня лежат в больнице КИМ», - заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Это обращение прозвучало во время оперативного совещания, которое прошло в онлайн-режиме в одной из социальных сетей. Оксана Чижова доложила обстановку, не покидая стен министерства здравоохранения.

«С подозрением на стационарном лечении находится 160 человек, под медицинским наблюдением на дому - 2 621. Из них 882 прибывших из-за границы и 1 739 контактных», - уточнила 1-й заместитель министра здравоохранения Пензенской области.

В настоящее время проведено 11 405 исследований на выявление коронавирусной инфекции. На базе четырех больниц: центра спецвидов медицинской помощи, областной имени Н. Н. Бурденко, 4-й городской и детской имени Н. Ф. Филатова - развернуто 652 инфекционные койки, из них 270 подключены к кислороду. Подготовлено 114 аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Я прошу обратить внимание на то, чтобы не допустить распространения внутрибольничной инфекции. Это важнейшая задача. Нужно беречь тех, кто сегодня находится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, - это врачи, фельдшеры, медицинские сестры, нянечки и водители», - отметил губернатор.

Те, кто работает в так называемой красной зоне (непосредственно с пациентами с коронавирусом), получат доплаты. По словам Оксаны Чижовой, списки персонала формируются, до 15 апреля медикам должны перечислить прибавку к жалованью за март.