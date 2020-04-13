Сетевое издание|18+|Понедельник|13 апр 2020|19:33
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Общество

Пензенская область заняла 19-е место в рейтинге заражения COVID-19

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В статистическом рейтинге заражения коронавирусом в России Пензенская область занимает 19-ю строчку. По оперативным данным на 13 апреля, еще у 17 жителей региона тест на COVID-19 оказался положительным. Всего зарегистрировано 84 подтвержденных случая.

В числе новых заболевших - 4-летний ребенок. Это уже второй несовершеннолетний пациент. Первый, 2011 года рождения, был госпитализирован на прошлой неделе.

«В четверг-пятницу пошло расслабление некоторых наших граждан, которые стали понемногу выходить на улицу. Дорогие друзья! Я убедительно прошу, обращаясь к вам, в очередной раз: нужно максимально сохранять режим изоляции. Те, кто этого не делал, сегодня лежат в больнице КИМ», - заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Это обращение прозвучало во время оперативного совещания, которое прошло в онлайн-режиме в одной из социальных сетей. Оксана Чижова доложила обстановку, не покидая стен министерства здравоохранения.

«С подозрением на стационарном лечении находится 160 человек, под медицинским наблюдением на дому - 2 621. Из них 882 прибывших из-за границы и 1 739 контактных», - уточнила 1-й заместитель министра здравоохранения Пензенской области.

В настоящее время проведено 11 405 исследований на выявление коронавирусной инфекции. На базе четырех больниц: центра спецвидов медицинской помощи, областной имени Н. Н. Бурденко, 4-й городской и детской имени Н. Ф. Филатова - развернуто 652 инфекционные койки, из них 270 подключены к кислороду. Подготовлено 114 аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Я прошу обратить внимание на то, чтобы не допустить распространения внутрибольничной инфекции. Это важнейшая задача. Нужно беречь тех, кто сегодня находится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, - это врачи, фельдшеры, медицинские сестры, нянечки и водители», - отметил губернатор.

Те, кто работает в так называемой красной зоне (непосредственно с пациентами с коронавирусом), получат доплаты. По словам Оксаны Чижовой, списки персонала формируются, до 15 апреля медикам должны перечислить прибавку к жалованью за март.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

84+17!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Те, кто этого не делал, сегодня лежат в больнице КИМ», - заявил губернатор
Те,кто по заграницам мотался и притащил заразу?

Гость||

67+17

Гость||

67+17=84 Пока так.

Гость||

и что?!

Ни одной смерти, кроме одной, от плохого сердца.

Зато скоро будут голодные бунты и сотни смертей, но уже не от призрачного вируса

Гость||

Пациента N2 никак излечить не могут? Или изолировали от всех? Т.к.сделали виноватой.

Гость||

Гость писал(a):

Пациента N2 никак излечить не могут? Или изолировали от всех?
я думаю боятся народного самосуда.

Гость||

просто ее крайней сделали

Гость||

penzainform.ru писал(a):

заняла 19-е место в рейтинге заражения COVID-19
так сказано, будто это достижение в каком-то соревновании

Гость||

Гость писал(a):

Зато скоро будут голодные бунты и сотни смертей, но уже не от призрачного вируса
У жадного работодателя платившего рабочим "в конверте" пригорел пукан, вызывайте пожарных

Гость||

Кто то уже писал о магии чисел.

Гость||

Сидите дома говорят... Что делать людям пенсианерам которые остались без работы с кредитами, ипотеками, оплатами жкх и тд? Тут любо от голода умирать или от короны. Где помощь от властей? Зато бордюры ставить корона им не мешает!

Гость||

У губернатора и угол с иконостасом,вот зачем он портрет Путина за стулом спрятал? Раньше портрет президента у него был на переднем плане.А сейчас несколько секунд в конце сюжета из-за спинки стула.

Гость||

А чо там с забором на ул.Лазо?

Гость||

Гость писал(a):

пенсианерам которые остались без работы с кредитами, ипотеками
расскажи-ка где пенсионеру взять ипотеку или кредит?

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Имя: Гость
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