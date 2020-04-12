Специалисты «Пензаэнерго» устраняют повреждения электросетей

12.04.2020 | 12:41

Персонал филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») - «Пензаэнерго» восстанавливает электроснабжение потребителей, нарушенное из-за неблагоприятных погодных условий: мокрого снега, метели, порывов ветра до 25 м/с.

В настоящее время частично ограничено электроснабжение в некоторых населенных пунктах Пензенского, Бессоновского, Лунинского, Малосердобинского и Каменского районов.

Часть потребителей уже запитана по резервным схемам действиями автоматики и оперативного персонала.

В населенных пунктах устранением повреждений на воздушных линиях занимаются 23 аварийно-восстановительных бригады электромонтеров службы распределительных сетей, в составе которых 92 человека и 32 спецавтомобиля.

Передвижение специалистов к местам повреждений затрудняют сильная метель и снег, толщина покрова которого в отдельных районах достигает 50 см. Энергетики прикладывают максимум усилий, чтобы оперативно устранить технологические нарушения.

Работы будут проводиться непрерывно до полного восстановления электроснабжения всех отключенных потребителей.

Специалисты «Пензаэнерго» организовали постоянный мониторинг оперативной обстановки и учащенный контроль оборудования подстанций и участков воздушных линий в зоне технологических нарушении.

Энергетики предупреждают жителей об опасности приближения к оборванным проводам. О случаях обрывов проводов в целях скорейшего восстановления электроснабжения необходимо сообщать по телефону контакт-центра «Россети Волга» 8 800 775 16 42, а также на портал «Светлая страна».