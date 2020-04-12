Общество

Пензенские спасатели вышли на борьбу с последствиями ураганного ветра

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В Пензе сотрудники регионального ГУ МЧС России устраняют последствия непогоды. В частности, они убирают рухнувшие деревья.

Снегопад и сильный ветер, накрывшие область в субботу, 11 апреля, стали причиной множества ЧП, в том числе и обрыва проводов электропередачи. Без света остались жители шести районов. Всего в областном центре и населенных пунктах региона ликвидацией последствий удара стихии занимаются более 100 спасателей и 170 энергетиков.

«В боевую готовность приведена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Пензенской области в количестве 70 человек и 8 единиц техники, которые в городе занимаются ликвидацией последствий», - проинформировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Между тем в ночь на понедельник, 13 апреля, ожидается ухудшение погодных условий. По данным пензенского ЦГМС, ветер усилится до 15-18 метров в секунду.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость||

Берём пилы, и пилим сами.

Не стоит ждать помощи, привыкаем к самостоятельности

Гость||

Всё сами - мусор сами, учить детей самим, снег чистить, тоже сами. Теперь ещё пилы, потом провода. А кто-то за это деньги получит.

Гость||

Погода тоже присоединилась к всеобщему безумию..

Гость||

Погода то нормальная службы не работают зеленстрой не пилил деревья вот и результат

Гость||

Это безобразие,что творится в городе и области результат "работы" трёх бездельников, Кувайцева,Лузгина и Белозерцева.

Гость||

Вот вам последствия озеленения города, принудить к работам устранения этого бардака активистов которые эти деревья высаживают! Пусть бесплатно погорбатятся за то что все это безобразие по их виде образовалось!

Гость||

Гость писал(a):

Вот вам последствия озеленения города, принудить к работам устранения этого бардака активистов которые эти деревья высаживают! Пусть бесплатно погорбатятся за то что все это безобразие по их виде образовалось!
Езжай жить в пустыню

Имя: Гость
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