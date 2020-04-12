Пензенские спасатели вышли на борьбу с последствиями ураганного ветра

12.04.2020 | 14:54

В Пензе сотрудники регионального ГУ МЧС России устраняют последствия непогоды. В частности, они убирают рухнувшие деревья.

Снегопад и сильный ветер, накрывшие область в субботу, 11 апреля, стали причиной множества ЧП, в том числе и обрыва проводов электропередачи. Без света остались жители шести районов. Всего в областном центре и населенных пунктах региона ликвидацией последствий удара стихии занимаются более 100 спасателей и 170 энергетиков.

«В боевую готовность приведена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Пензенской области в количестве 70 человек и 8 единиц техники, которые в городе занимаются ликвидацией последствий», - проинформировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Между тем в ночь на понедельник, 13 апреля, ожидается ухудшение погодных условий. По данным пензенского ЦГМС, ветер усилится до 15-18 метров в секунду.