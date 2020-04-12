Областной военкомат открыл горячую линию по весеннему призыву в армию

12.04.2020 | 14:22

Весенний призыв в Пензенской области начнется в мае, рассказали журналистам 11 канала по телефону горячей линии. Ее открыл региональный военный комиссариат. Звонки поступают как от будущих защитников Отечества, так и от их взволнованных родителей. Главный вопрос, который тревожит всех, - как будет обеспечиваться безопасность новобранцев в период пандемии.

По словам консультанта, как только призывники приходят на сборный пункт на отправку, им замеряют температуру и делают экспресс-тест на коронавирус. Если хоть у кого-то инфекция находится, вся команда проверяется еще раз. Имеющие положительные результаты сразу направляются на лечение.

Консультанты рассказывают и о том, кто подлежит весеннему призыву и как он будет проходить в 2020 году. Всего в ряды российской армии весной вступят порядка 1 300 пензенцев. Из новобранцев сформируют роты молодого поколения.

Вопрос о режиме самоизоляции тоже интересует пензенцев.

«Как раз до 30 апреля у нас самоизоляция, с 5 мая можем уже начинать», - прозвучало в ответ.

Непосредственно к местам несения службы призывники отправятся после 20 мая.

Горячая линия военного комиссариата открыта по будням. Звонки принимаются по телефонам 67-82-34 и 67-81-69 с 10:00 до 12:00.