В Нижнеломовском районе у водителя нашли 4 килограмма «синтетики»

В Нижнеломовском районе задержали 37-летнего наркокурьера из Орловской области. Он вез 4 килограмма N-метилэфедрона в тайнике под днищем своей машины.
«По указанию неустановленного куратора, полученному в одном из мессенджеров, мужчина забрал крупную партию в столичном регионе», - сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД России Алексей Стяжков.
Всего полицейские обнаружили у водителя четыре пакета с «синтетикой» общим весом 4 кг. Он должен был разложить запрещенное вещество на территориях Пензенской, Ульяновской и Саратовской областей.
На курьера завели уголовное дело.
«На период предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отметил Алексей Стяжков.