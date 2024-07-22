Сетевое издание|18+|Понедельник|22 июл 2024|15:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Нижнеломовском районе у водителя нашли 4 килограмма «синтетики»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Нижнеломовском районе задержали 37-летнего наркокурьера из Орловской области. Он вез 4 килограмма N-метилэфедрона в тайнике под днищем своей машины.

В Нижнеломовском районе у водителя нашли 4 килограмма «синтетики»

«По указанию неустановленного куратора, полученному в одном из мессенджеров, мужчина забрал крупную партию в столичном регионе», - сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД России Алексей Стяжков.

Всего полицейские обнаружили у водителя четыре пакета с «синтетикой» общим весом 4 кг. Он должен был разложить запрещенное вещество на территориях Пензенской, Ульяновской и Саратовской областей.

В Нижнеломовском районе у водителя нашли 4 килограмма «синтетики»

На курьера завели уголовное дело.

«На период предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отметил Алексей Стяжков.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте