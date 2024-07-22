В Нижнеломовском районе у водителя нашли 4 килограмма «синтетики»

22.07.2024 | 12:37

В Нижнеломовском районе задержали 37-летнего наркокурьера из Орловской области. Он вез 4 килограмма N-метилэфедрона в тайнике под днищем своей машины.

«По указанию неустановленного куратора, полученному в одном из мессенджеров, мужчина забрал крупную партию в столичном регионе», - сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД России Алексей Стяжков.

Всего полицейские обнаружили у водителя четыре пакета с «синтетикой» общим весом 4 кг. Он должен был разложить запрещенное вещество на территориях Пензенской, Ульяновской и Саратовской областей.

На курьера завели уголовное дело.

«На период предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отметил Алексей Стяжков.