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Общество

За неделю нападениям клещей подверглись 12 жителей области

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В Пензенской области за минувшую неделю с укусами клещей к медиками обратились 12 человек. Данные на четверг, 9 апреля, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

В числе укушенных - 3 ребенка в возрасте до 14 лет. Всем пациентам медики оказали стандартную помощь.

«Всего с начала сезона активности клещей в медицинские учреждения области обратилось 32 пострадавших от нападения клещей (из них 11 - дети)», - уточнили в Роспотребнадзоре.

За неделю в лабораториях на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза исследовали 14 кровососов. В одном случае результат оказался положительным.

Всего с начала периода активности членистоногих, которые в этом году пробудились 9 марта, специалистами исследован 31 клещ. В 2 случаях (6,5%) обнаружены возбудители боррелиоза.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

а клещи прям нападают?

Гость||

ага, приходят домой, все же на самоизоляции, вот клещам и приходиться изголяться.....

Гость||

Лучше коронавирус чем клеща боррелиозного

Гость||

Доксициклин Вам в помощ,БОРЯ не очень страшен.

Имя: Гость
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