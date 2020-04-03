03.04.2020 | 14:22

По состоянию на 2 апреля в Пензенской области от укусов клещей пострадали 20 человек, из которых 8 - дети до 14 лет. Лабораторным исследованиям подверглись 17 паразитов, один оказался носителем возбудителей иксодового боррелиоза.

Мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы, в этом году начался 9 марта. Первая жертва кровососа зарегистрирована 11-го числа. На 13-е было два пострадавших. К 18 марта к медикам обратились уже шесть человек.

В предыдущие годы обращения с укусами кровососов регистрировались значительно позже. Так, в 2019 году первый случай нападения клеща на человека зарегистрировали 4 апреля (на семь дней раньше, чем в 2018-м), а к 25-му числу пострадали уже 15 человек. Всего за прошлый год к медикам обратились 3 794 укушенных, из которых 936 - дети в возрасте до 14 лет.

Столь раннее появление кровососов объясняется теплой зимой и ранней весной.

«Из природных неприятностей - полчища голодающих клещей. Еле успевали стряхивать, и это еще после спрея», - написала 28 марта в группе «Грибы в Пензенской области» социальной сети «ВКонтакте» любительница тихой охоты после похода в зареченский лес.

Тем не менее число укушенных невелико: сыграл свою роль режим самоизоляции, в которой находятся жители Пензенской области из-за эпидемии коронавируса.

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