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Общество

В мэрии Пензы рассказали, на каких улицах работают дорожники

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В пятницу, 10 апреля, в Пензе идут дорожные работы на нескольких объектах.

На улицах Тельмана, Толстого и Володарского идет подготовка к обустройству выравнивающего слоя, на Ставского - демонтаж и установка бордюров.

На улице Луначарского дорожные строители ремонтируют деформационные швы, на Чапаева - убирают бортовые камни. Работы также ведутся на проспекте Строителей.

Продолжается ремонт покрытия на улице Терновского, где будет обновлен отрезок дороги от Бауманского путепровода до улицы Пушанина протяженностью 3,9 км.

«Специалисты готовят дорогу к укладке выравнивающего слоя и ликвидируют пучины от улицы Перспективной до села Лебедевка», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Бордюры - основная защита от коронавируса)))

Гость||

бордюры что плохие были?и самое интересное куда старые бордюры вывозят то?

Имя: Гость
Комментарий:

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