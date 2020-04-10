Пензенских мотоциклистов призвали соблюдать ПДД и технику безопасности

10.04.2020 | 08:44

С наступлением весны на дорогах области возрастает количество водителей, управляющих мотоциклами, квадроциклами, мопедами и скутерами. Отсутствие навыков управления такими транспортными средствами способствует увеличению количества ДТП. Большинство аварий имеют тяжелые последствия.

В погоне за скоростью водители двухколесных средств передвижения забывают о том, что они являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения. Некоторые из них не надевают мотошлем, не имеют светоотражающих элементов на одежде и транспортных средствах, рискуя попасть в ДТП и получить травмы, несовместимые с жизнью.

Особую тревогу вызывают юные водители, которые, находясь за рулем мотоцикла или мопеда, чувствуют себя неуязвимыми. А все потому, что родители, покупая транспорт своим детям, забывают предупредить о возможной опасности, подстерегающей на дороге, а иногда и во дворе собственного дома.

Немаловажную роль играет экипировка водителя: она позволяет снизить риск получения различных травм или вовсе избежать их.

В Госавтоинспеции напомнили, что мотоцикл должен быть зарегистрирован в органах ГИБДД, а у водителя в правах должна быть открыта соответствующая категория.

Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме, а под верхнюю одежду желательно надеть специальную мотозащиту. Перед тем как выезжать на дорогу, следует проверить техническое состояние мотоцикла, устранить все неисправности.

На дороге нужно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения: не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжать на полосу встречного движения при обгоне, не пытаться проехать между близко едущими машинами в плотном потоке.

Кроме того, обязательно всегда включать сигнал поворота при перестроениях, чтобы заранее предупредить о маневре других участников движения и не создать аварийную ситуацию.

«Уважаемые участники дорожного движения! Не забывайте, что мопед и мотоцикл - одни из самых неустойчивых и незащищенных транспортных средств. Даже незначительные столкновения могут повлечь очень серьезные последствия», - обратились к жителям области в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

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