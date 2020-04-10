«Дамате» выделила больнице 1 млн рублей на борьбу с коронавирусом

10.04.2020 | 14:35

В Пензенской области группа компаний «Дамате» - крупнейший производитель мяса индейки в России по собственной инициативе безвозмездно выделила Нижнеломовской межрайонной больнице 1 миллион рублей.

Учреждение здравоохранения направит средства на профилактику вируса COVID-19. На них будут закуплены медицинский инвентарь, оборудование и расходные материалы: одноразовые костюмы, очки, маски, дезинфицирующие средства для обработки рук. Также часть денег будет использована для улучшения инфраструктуры новой трехэтажной детской поликлиники, построенной в 2019 году.

Нижнеломовская МРБ обслуживает более 100 тысяч человек - жителей Нижнеломовского, Вадинского, Пачелмского, Наровчатского, Спасского и Земетчинского районов. Финансовая помощь повысит эффективность работы медиков и комфорт пребывания пациентов.

«Мы благодарны за поддержку, оказанную «Дамате», за внимание бизнеса к медицинским и социальным учреждениям. Это неоценимый вклад в профилактику и лечение населения. В ближайшее время средства будут направлены на закупку необходимых медицинских материалов. Желаю всем стабильности и благополучия, будьте здоровы», - отметил главный врач Нижнеломовской межрайонной больницы Ринат Янборисов.

«Дамате» работает в Нижнеломовском районе с 2012 года - с момента своего основания. В районе расположены основные производственные объекты «Дамате»: инкубаторий, птичники, птицеперерабатывающий завод, завод по глубокой переработке, завод технических фабрикатов, комбикормовый завод, элеватор, а также социальные объекты и посевные площади. На нижнеломовских производственных объектах компании работает 3 582 человека. Работники группы «Дамате» продолжают ежедневно трудиться, обеспечивая бесперебойный выпуск продукции из мяса индейки для жителей России.

«Значимость сегодняшней проблемы очевидна каждому, а успех в противодействии коронавирусу зависит от общей собранности, от врачей и оснащения лечебных учреждений. В связи с этим компания «Дамате» приняла важное решение оказать финансовую помощь Нижнеломовской больнице», - сказал генеральный директор УК «Дамате» Рашид Хайров.

Напомним, что ранее группа компаний «Дамате» выделила 1 млн рублей в фонд помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, созданный в Пензенской области по инициативе бизнеса. Предложение о создании фонда, который аккумулировал бы средства частных инвесторов для поддержки медицинских учреждений, было озвучено 31 марта на встрече собственников крупного бизнеса с губернатором региона Иваном Белозерцевым.