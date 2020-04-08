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Общество | Жителей Пензенской области бесплатно проконсультируют психологи

08.04.2020|18:00
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Жителям Пензенской области окажут бесплатную психологическую помощь. Причем для этого совсем не обязательно отправляться в медицинские учреждения: специалисты готовы консультировать нуждающихся в поддержке граждан дистанционно, по телефону или в глобальной Сети.

«Объединились психологи-добровольцы, которые создали такое объединение и выставили свои личные телефоны. На сайте министерства образования такая информация существует, на сайте ППМС-центра, в своих личных аккаунтах в соцсетях психологи тоже предлагают на безвозмездной основе оказание такой психологической помощи», - сообщила начальник управления Министерства образования Пензенской области Лариса Ушакова.

Страхи, тревоги, проблемы межличностного характера - многие люди оказались в трудной ситуации, когда действительно необходим совет компетентного человека. Полный список и контакты специалистов легко найти в интернете. По последним данным, бесплатные консультации получили уже несколько сотен человек.

«Психологическим сообществом Пензенской области созданы специальные экстренные группы по оказанию психологической помощи населению. Эти группы объединяют в основном психологов образования, они постоянно пополняются. На сегодняшний день к нам присоединились и клинические психологи», - рассказала главный внештатный психолог Министерства образования Пензенской области Татьяна Карамышева.

Информация о том, что специалисты оказывают бесплатную помощь, доведена до всех глав муниципалитетов. Для экстренных ситуаций действует телефон доверия 8 (800) 2000-122. При этом граждан просят оставаться дома и соблюдать требования властей и медиков.

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