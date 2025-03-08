Психолог: Не заводите разговор об алиментах при детях и в людном месте

08.03.2025 | 15:45

В большинстве случаев выплата алиментов после развода зависит от порядочности и ответственности мужчины. О том, как наладить диалог и обсудить этот сложный вопрос, «Газете.Ru» рассказала семейный психолог Ольга Буянова.

«Он может думать о бывшей жене что угодно, но четко понимать, что ребенок здесь ни при чем. Если же взрослый мужчина этого не понимает и отказывается нести ответственность, значит, его развитие остановилось в подростковом возрасте. Либо он получил плохое воспитание», - объяснила она.

Тем не менее, даже если бывший муж отказывается платить алименты, ни в коем случае нельзя унижать его в глазах ребенка, утверждая, что «он не мужик».

«Мужчинам (а в основном они являются плательщиками алиментов) хочется ощущать собственную значимость, оставаться самым главным, отцом для ребенка. И в данном случае, если женщина это увидела и поддержала отца, то конфликт исчерпывается. Каждая сторона получает то, что хочет. Но часто мамы, вместо того чтобы поддержать статус отца, ругают их, обвиняют в присутствии детей, не пускают к ним. Сначала мужчины борются, в том числе и манипулируя иногда единственным, на их взгляд, средством - деньгами. Если наступает момент, когда они понимают, что все бесполезно и они никогда не получат то, чего хотят, они просто перестают что-либо делать», - разъяснила эксперт.

По ее словам, детям очень важно знать, что даже в разводе родители продолжают их любить и заботиться о них. Однако женщины забывают благодарить за помощь и говорить о ней, особенно если алименты выплачиваются неофициально. Иные в порыве чувств отказываются от денег, говоря, что «мне от тебя ничего не нужно». Мужчины же, в свою очередь, считают, что бывшая жена, получив деньги в руки, потратит их на себя.

«Прежде чем начать разговор, определите ясные и конкретные цели, которых вы хотите достичь. Определите необходимую сумму алиментов и приведите аргументы, подтверждающие вашу позицию. Будьте готовы к компромиссам и гибким решениям, чтобы найти наилучший вариант для всех сторон», - перечислила психолог задачи.

Ольга Буянова подчеркнула, что для серьезного разговора очень важен выбор времени и места. Так, не следует обсуждать тему алиментов при детях или в публичных местах, где сложно сосредоточиться и есть риск привлечь нежелательное внимание. Психолог посоветовала встречаться в спокойной обстановке, чтобы обсудить все вопросы и договориться о дальнейших шагах.

Также эксперт рекомендовала заранее подготовиться к разговору: изучить законодательство, приготовить свидетельства о браке и рождении детей, а также документы, подтверждающие доходы и расходы.