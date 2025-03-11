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Общество

Психолог: Найти вторую половину мешает боязнь боли

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В современном мире найти вторую половину тяжело из-за несовпадения целей и ценностей. Об этом

«Радио 1» рассказала кандидат психологических наук Анастасия Лысакова, комментируя данные опроса ВЦИОМ о том, что 7 из 10 россиян боятся одиночества.

Она отметила, что за последние 20 лет социальные ценности сильно изменились: прежние традиции, связанные с построением семьи, оказались утраченными.

Так, раньше считалось нормой создавать семью и рожать детей в 20-25 лет. Сейчас же молодые люди нацелены на построение карьеры.

«Люди, заточенные на создание семьи - это одна категория, другая - абсолютно не заточена. И когда они встречаются, происходит несовпадение, фрустрация (разочарование вплоть до депрессии) неизбежна», - объяснила она.

Кроме того, по словам психолога, сложности с любовным партнерством связаны со страхом в очередной раз ошибиться и испытать боль.

«Женщина встречает мужчину, и он говорит, что настроен на все серьезное, а на самом деле для него цель - мимолетные отношения. После нескольких таких случаев женщина может разочароваться в отношениях в принципе. Иногда даже после одного неудачного случая складывается установка, стереотип, что все обманщики, лжецы, никому нельзя верить. И то же самое у мужчин. Люди себя оберегают от боли - это частое явление», - констатировала психолог.

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Источник — фото pixabay.com
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