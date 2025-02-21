Психологов обяжут получить профильное образование

21.02.2025 | 09:45

В Госдуму внесен законопроект, регулирующий деятельность психологов. Документ размещен в электронной базе данных «Законотворчество».

В пояснительной записке говорится, что психологическая работа интенсивно развивается и прирастает новыми функциями. В условиях социальных и экономических перемен она может стать эффективным средством поддержки и помощи.

«Вместе с тем наблюдается увеличение числа псевдопсихологов, коучей, тренеров личностного роста, магов, волшебников, прочих представителей «околопсихологии». В этой связи появилась потребность переосмысления критериев отнесения психологической деятельности к источникам потенциальной опасности», - пишут авторы инициативы.

Они подчеркивают, что любое неквалифицированное вмешательство может причинить непоправимый ущерб жизни и деятельности человека, а также скомпрометировать психологов-профессионалов.

Законопроект разделяет психологическую помощь, в основе которой лежит государственное регулирование, и платные психологические услуги, к которым сейчас много претензий.

Психологами могут трудиться граждане, имеющие профильное высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям. Если высшее образование не является базовым, то необходимо пройти профессиональную переподготовку. Кроме того, психолог может заниматься частной практикой не ранее чем через 3 года работы по профилю и должен повышать квалификацию не реже чем раз в 5 лет.

Работать в этой сфере запрещается недееспособным или ограниченно дееспособным, алкоголикам, наркоманам, токсикоманам, а также судимым за преступления против жизни и здоровья и ряд других.

Для оказания психологической помощи несовершеннолетним потребуется согласие одного из родителей или законного представителя. Без этого согласия помощь может оказываться в отдельных ситуациях - к примеру, для устранения угрозы жизни и здоровью подростка или третьих лиц.

«Работать психологами должны лишь специалисты, имеющие профильное высшее образование. Знаю, что всякого рода лжепсихологи и также создатели контор, которые после 3 недель обучения выдают всевозможные дипломы, уже забеспокоились. Таких людей мы встречали даже у нас - на круглом столе в Госдуме: они пришли узнать, какая судьба их ждет. Плохая судьба их ждет», - прокомментировала «Парламентской газете» суть новшеств одна из их разработчиков Нина Останина.