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Общество | В Пензе открылась горячая линия детских медицинских психологов

07.04.2020|15:37
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В городской детской поликлиники Пензы действует горячая линия, на которой детские медицинские психологи отвечают на вопросы о нервно-психическом развитии ребенка в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, о психологической поддержке заболевших и тех, кто ухаживает за ними.

С 8:00 до 14:00 по телефону 8-953-025-38 консультирует Светлана Николаевна Ткаченко, с 14:00 до 18:00 по номеру 8-960-315-26-40 - Денис Анатольевич Трошин.

«Специалисты готовы поддержать каждого и оказать психологическую помощь нуждающимся на период профилактических и карантинных мер в связи с эпидемией коронавирусной инфекции», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Также жители региона могут получить помощь специалистов-психологов системы образования.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|07.04.2020 15:48|

А я Дина Черемушкина! Здравствуйте!

Гость|07.04.2020 15:55|

А ребёнок знает о психопандемии?

Имя: Гость
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