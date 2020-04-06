06.04.2020 | 13:40

В понедельник, 6 апреля, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал СМИ о положительном моменте в эпидемиологической ситуации, который в настоящее время наблюдают медицинские работники.

«Он заключается в серьезном снижении числа госпитализируемых по линии скорой помощи: за несколько дней - вдвое. Это, по словам врачей, означает улучшение эпидситуации в целом», - заявил глава субъекта.

5 апреля министр здравоохранения области Александр Никишин докладывал, что за последние сутки в больницу поступило 56 пациентов, у пятерых диагностировали пневмонию.

По данным на 6-е число, в регионе зафиксировано 32 случая заражения коронавирусом. В медицинском учреждении лежат 30 человек из 32. Один из зараженных - 75-летний мужчина - 31 марта скончался в результате декомпенсации хронической сердечно-сосудистой недостаточности.

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