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Общество | Иван Белозерцев рассказал о положительном моменте в эпидситуации

06.04.2020|13:40
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В понедельник, 6 апреля, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал СМИ о положительном моменте в эпидемиологической ситуации, который в настоящее время наблюдают медицинские работники.

«Он заключается в серьезном снижении числа госпитализируемых по линии скорой помощи: за несколько дней - вдвое. Это, по словам врачей, означает улучшение эпидситуации в целом», - заявил глава субъекта.

5 апреля министр здравоохранения области Александр Никишин докладывал, что за последние сутки в больницу поступило 56 пациентов, у пятерых диагностировали пневмонию.

По данным на 6-е число, в регионе зафиксировано 32 случая заражения коронавирусом. В медицинском учреждении лежат 30 человек из 32. Один из зараженных - 75-летний мужчина - 31 марта скончался в результате декомпенсации хронической сердечно-сосудистой недостаточности.

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Гость|06.04.2020 13:55|

Лисина в меры !

Гость|06.04.2020 13:59|

А губернатор сможет найти положительный момент в ситуации, когда у большей части населения Пензенской области не будет денег оплатить ЖКХ, кредиты и просто на продукты и лекарства?

Гость|06.04.2020 14:01|

Так же как и санкции, которые нам только на пользу. Ненавижу эту власть.

Гость|06.04.2020 14:04|

По сравнению с тем, сколько людей умерло в Пензе от пневмонии в январе-феврале, сейчас мизер. Положительный момент.

Гость|06.04.2020 14:08|

Зарабатывать надо, а не критиковать и ждать манной небесной.

Гость|06.04.2020 14:11|

никто не против заработать,но с таким приростом заболевших нас не скоро пустят на работу.

Гость|06.04.2020 14:12|

Со скорой понятно, а с экономикой то что, есть положительные моменты? Вот хлеба стали выпекать больше, потому что люди дома сидят, на хлебо-булочные налегают. А больше и порадоваться нечему ..одни слёзы везде ..

Гость|06.04.2020 14:12|

06.04.2020 14:08|

Зарабатывать надо, а не критиковать и ждать манной небесной

Братан меня прикрыли вернее мой бизнесс я не могу у меня оборудование. Даже если в другой сегмент уходить смысла не вижу. Подскажи где можно заработать не работать, а заработать. Потомучто работать можно везде и оставаться в нищите

Гость|06.04.2020 14:13|

Дурака слушать- сам дураком станешь.

Гость|06.04.2020 14:17|

Нет ничего плохого в том, что умный человек иногда говорит глупости, гораздо хуже, когда дурак постоянно умничает...

Гость|06.04.2020 14:20|

Гость писал(a):

А губернатор сможет найти положительный момент в ситуации, когда у большей части населения Пензенской области не будет денег оплатить ЖКХ, кредиты и просто на продукты и лекарства?
хватит ныть. Курьеры ща везде нужны.

Гость|06.04.2020 14:21|

ничего хорошего нет.в других регионах поволжья ситуация с вирусом намного лучше.почему???может потому что работа по борьбе с вирусом организована лучше???а наш регион опять облажался....

Гость|06.04.2020 14:26|

когда у магазина АТАК на Кулакова появится дворник?окурки с зимы лежат.вторую неделю наблюдаю и не вижу.что еще делать....

Гость|06.04.2020 14:28|

Возьми и собери окурки сам

Гость|06.04.2020 14:36|

Шатается стул,шатается,а усидеть ой как хочется.

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Имя: Гость
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