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Общество | Оперативный штаб обнародовал новые данные по заболеваемости COVID-19

05.04.2020|11:52
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В Пензенской области на воскресенье, 5 апреля, не выявлено новых заболевших коронавирусной инфекцией. Видео с докладом министра здравоохранения Александра Никишина на своих страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram разместил губернатор Иван Белозерцев.

«С подтвержденным коронавирусом на сегодняшний момент у нас 27 пациентов», - отчитался чиновник.

Также он сообщил, что в больницу за сутки поступило 56 пациентов, у пятерых диагностировали пневмонию.

По словам Александра Никишина, все медицинские учреждения региона обеспечены антибиотиками и средствами для лечения коронавирусной пневмонии на два месяца.

«Сейчас принимаются меры по закупке препаратов, чтобы нам обеспечить шестимесячный запас», - отметил он.

3 апреля было зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, итоговое количество составило 27 случаев. В оперштабе объяснили рост одновременным подтверждением большого числа тестов, которые были сделаны госпитализированным пациентам из числа контактных.

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Источник — видео https://vk.com/id572326065
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Гость|05.04.2020 11:55|

НЕ ВЕРЮ!!!

Гость|05.04.2020 11:56|

penzainform.ru писал(a):

не выявлено новых заболевших коронавирусной инфекции
это радует

Гость|05.04.2020 11:56|

Это писал барон Мюнхгаузен!

Гость|05.04.2020 11:57|

А не вешаете ли вы нам лапшу на уши?

Гость|05.04.2020 11:57|

Сегодня выходной. Завтра сразу оптом выплывут человек 10-15

Гость|05.04.2020 11:58|

завтра анализы придут и будет человек 100 сразу.

Гость|05.04.2020 11:58|

Гость писал(a):

Сегодня выходной. Завтра сразу
завтра тоже выходной, расслабься

Гость|05.04.2020 11:59|

:)) привет с большого бодуна

Гость|05.04.2020 11:59|

А двое из заречного? Вчера не попали в статистику, сегодня тоже! У низ не подтвердилось, или ваш оперативный штаб сборише бездельников и лгунов? Опять потом узнаем?

Гость|05.04.2020 12:01|

трое из Заречного, мер Кузнецка рассказывал про заболевших в каком то районе. Где они все? Сколько делается анализ?

Гость|05.04.2020 12:02|

А где больные из районов? Сведения из инсты не являются официальными. Почему ничего не размещено на сайте правительства?

Гость|05.04.2020 12:03|

Гость писал(a):

:)) привет с большого бодуна
Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила категорически против раздачи «живых» денег населению в целях поддержки потребительского спроса на фоне всероссийских производственных каникул из-за коронавируса. Между тем, подобные меры уже реализуют власти США, Гонконга и ряда других государств.

Гость|05.04.2020 12:03|

А подъездов зачехлили вчера сколько и зачем?

Гость|05.04.2020 12:05|

Завтра узнаем сколько челов с короной появилось

Гость|05.04.2020 12:06|

А где Бабушка 84 года из 6- больницы из токсикологии?

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Имя: Гость
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