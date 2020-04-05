05.04.2020 | 11:52

В Пензенской области на воскресенье, 5 апреля, не выявлено новых заболевших коронавирусной инфекцией. Видео с докладом министра здравоохранения Александра Никишина на своих страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram разместил губернатор Иван Белозерцев.

«С подтвержденным коронавирусом на сегодняшний момент у нас 27 пациентов», - отчитался чиновник.

Также он сообщил, что в больницу за сутки поступило 56 пациентов, у пятерых диагностировали пневмонию.

По словам Александра Никишина, все медицинские учреждения региона обеспечены антибиотиками и средствами для лечения коронавирусной пневмонии на два месяца.

«Сейчас принимаются меры по закупке препаратов, чтобы нам обеспечить шестимесячный запас», - отметил он.

3 апреля было зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, итоговое количество составило 27 случаев. В оперштабе объяснили рост одновременным подтверждением большого числа тестов, которые были сделаны госпитализированным пациентам из числа контактных.

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