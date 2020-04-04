Сетевое издание|18+|Суббота|4 апр 2020|20:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Ясно |
  85.23  |  $  79.02

Общество | В Пензе троллейбусы работают в режиме выходного дня

04.04.2020|17:31
Печать

«Соблюдай дистанцию!» - это правило актуально не только для водителей транспорта, но и для пассажиров. А они в свете последних событий отдают предпочтение салонам большой вместимости.

«Что больше размером, то и выберем, конечно. А что говорить об этом? Это всем понятно», - отметил мужчина.

После непродолжительной отмены экологически чистый транспорт вернулся на улицы города. С 4 апреля троллейбусы вышли на маршруты. Работают по режиму выходного дня.

«В соответствии с планом расстановки на маршруты выйдут 32 единицы троллейбусов», - сказано на сайте мэрии.

«В два часа ночи встаем, добираемся до работы, принимаем троллейбус, медиков проходим и выезжаем в 5:43. У всех свой график», - пояснил стажер Евгений Хлус.

В коллективе троллейбусного парка Евгения приняли как родного. Под руководством наставника, опытного водителя, он управляет электротранспортом.

«Ездим, возим. Пусть и не так много пассажиров у нас, но куда деваться - люди требуют», - рассказал мужчина.

В пути машина, обслуживающая маршрут, проводит 1 час и 15 минут. На конечных время не теряют. Кондуктор Галина Драгунова откладывает в сторону валидатор и берется за тряпку, смоченную в специальном растворе. Троллейбус претендует на звание не только экологически чистого, но и просто чистого транспорта.

«Поручни протираем, сиденья - все как положено», - сообщила кондуктор.

Занимаются не только профилактикой в салоне, но и себе беспокоятся.

«Чеснок едим по утрам, стараемся. Обрабатываем руки, постоянно моем в течение дня мылом», - поделилась женщина.

Пришло именно то время, когда можно вернуть былую славу троллейбусов. Крупногабаритных конкурентов у них на дорогах практически не осталось.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|04.04.2020 18:39|

Хоть одна хорошая новость!

Гость|04.04.2020 18:50|

А кто додумался бедолагам насоветовать натянуть маски то ? Да ещё поди и на весь день ?

Гость|04.04.2020 19:47|

Ладно, кондуктор с людьми контактирует, а уж водителям-то зачем?

Гость|04.04.2020 20:07|

Когда теперь вернут крупногабаритных конкурентов, т.е.автобусы??? Ну невозможно втиснуться в 82С уже на Маяке.

Верните городу большие автобусы!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте