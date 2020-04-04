04.04.2020 | 17:31

«Соблюдай дистанцию!» - это правило актуально не только для водителей транспорта, но и для пассажиров. А они в свете последних событий отдают предпочтение салонам большой вместимости.

«Что больше размером, то и выберем, конечно. А что говорить об этом? Это всем понятно», - отметил мужчина.

После непродолжительной отмены экологически чистый транспорт вернулся на улицы города. С 4 апреля троллейбусы вышли на маршруты. Работают по режиму выходного дня.

«В соответствии с планом расстановки на маршруты выйдут 32 единицы троллейбусов», - сказано на сайте мэрии.

«В два часа ночи встаем, добираемся до работы, принимаем троллейбус, медиков проходим и выезжаем в 5:43. У всех свой график», - пояснил стажер Евгений Хлус.

В коллективе троллейбусного парка Евгения приняли как родного. Под руководством наставника, опытного водителя, он управляет электротранспортом.

«Ездим, возим. Пусть и не так много пассажиров у нас, но куда деваться - люди требуют», - рассказал мужчина.

В пути машина, обслуживающая маршрут, проводит 1 час и 15 минут. На конечных время не теряют. Кондуктор Галина Драгунова откладывает в сторону валидатор и берется за тряпку, смоченную в специальном растворе. Троллейбус претендует на звание не только экологически чистого, но и просто чистого транспорта.

«Поручни протираем, сиденья - все как положено», - сообщила кондуктор.

Занимаются не только профилактикой в салоне, но и себе беспокоятся.

«Чеснок едим по утрам, стараемся. Обрабатываем руки, постоянно моем в течение дня мылом», - поделилась женщина.

Пришло именно то время, когда можно вернуть былую славу троллейбусов. Крупногабаритных конкурентов у них на дорогах практически не осталось.

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