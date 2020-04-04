04.04.2020 | 18:00

4 апреля отмечается Международный день интернета. Сам же виновник торжества переживает не лучшие времена. На него легла небывалая нагрузка: люди, находящиеся на самоизоляции, блуждают не по улицам, а по просторам Всемирной паутины, и некоторые сайты просто не справляются с обилием запросов.

Минкомсвязь России рекомендовала интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения контента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры, а также отключить функцию автовоспроизведения, чтобы пользователи интернета перестали строчить жалобы.

Есть проблемы также с дистанционным обучением - образовательные платформы работают медленно.

В непростой ситуации оказался и житель Пензы Дмитрий, в одночасье лишившись единственного дохода. В период режима повышенной готовности некоторые частные компании не готовы платить своим сотрудникам - нечем, поэтому мужчину отправили на биржу труда. Вот только трудоустроиться у него не получается, и дело - не в отсутствии вакансий.

«Сейчас такая проблема, я думаю, не только у меня, у многих. Биржа на удаленке закрыта, только через сайт госуслуг, а он зависает почти всю неделю! Я не знаю сколько раз пытался - не работает, проблемы с сайтом. Звонишь на горячую линию, говорят: проблема с интернетом, ничего не можем сделать, у нас уже телефон разрывается, все жалуются», - рассказал он.

Всем вышеперечисленным озадачились в Минкомсвязи. Но, возвращаясь к праздничной дате, можно сказать, что цель Международного дня интернета - показать людям возможности новых технологий, которые тоже подвержены атакам вредоносных вирусов.

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