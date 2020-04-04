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Общество | В Каменке проведут ямочный ремонт на 930 кв. м дорог

04.04.2020|18:48
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Тысяча и одна яма - именно так выглядят к концу осенне-зимнего периода автомобильные дороги. После теплой зимы разрушения еще более заметны, как утверждают и водители, и те, кто приводит магистрали в порядок.

«Подтаивает, а потом лед увеличивается и рвет асфальт», - сообщил мастер подрядной организации Игорь Кузьмичев.

Час латать дыры настал - хорошая погода установилась.

«Нового ничего нет: фрезеруем, все вычищаем, продувается все, и обрабатываем битумом. Далее укладываем асфальт и закатываем катком», - рассказал мастер.

«С первых дней, как только заработал асфальтобетонный завод, в рамках муниципального контракта на содержание дорог проводится ямочный ремонт в объеме 930 квадратных метров», - пояснил заместитель главы администрации г. Каменки Сергей Рылякин.

Ровнее станут улицы Белинская, Ворошилова, Садовая. Ожидается аукцион на проведение ремонтных работ еще на 1 000 квадратных метров. Планируется и капитальное вмешательство в состояние каменских дорог.

«Сплошным асфальтовым покрытием в этом году будет выполняться ремонт на улицах Свердлова, Чернышевского, Автохозяйской и на участке улиц Лесной и Центральной», - перечислил Сергей Рылякин.

Если в результате торгов удастся сэкономить, заверили чиновники, деньги пойдут на реконструкцию других нуждающихся в ремонте каменских автомагистралей.

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Гость|04.04.2020 20:02|

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Гость|04.04.2020 20:18|

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