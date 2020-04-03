03.04.2020 | 14:44

В июне 2019 года творческая группа жителей Пензы сняла видео пустынных улиц города, оказавшееся пророческим. Сценаристом и режиссером выступил Евгений Титков, видеографами - Евгений Русинов и Иван Фимушкин.

Главным героем ролика стал предприниматель Александр Горшенин. Он гуляет на рассвете по безлюдным улицам Пензы. Золотые лучи солнца заливают асфальт и здания, вокруг - ни души.

Александр проходит по улицам Московской, Суворова, Карла Маркса, Городу Спутнику, парку, любимым местам и рассказывает о своей судьбе, о возвращении на родину из Москвы. Несмотря на яркий свет, вокруг него - только пустынная утренняя Пенза.

Целью Александра Горшенина, выступившего инициатором съемки, было показать любимый город в необычном свете и формате. Для этого сам герой ролика и съемочная группа дважды вставали в три часа утра.

Мало кто в те дни мог подумать, что через 10 месяцев картина повторится совсем по другой причине. И наблюдать ее можно будет не только ранним утром, но вообще в любое время суток.

Как и в других городах, в Пензе введен режим самоизоляции. Улицы опустели. Любопытно, что походить по областному центру теперь можно лишь виртуально или же посмотрев видео, ведь федеральные и региональные власти не рекомендуют покидать дома без надобности.