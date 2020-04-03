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Общество | Пензенцам пояснили, где получить консультации по коронавирусу

03.04.2020|09:35
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В Пензенской области действует несколько горячих линий, где можно получить консультацию по вопросам профилактики коронавируса и противодействия распространению инфекции или попросить о социальной поддержке.

Номера телефонов опубликованы на сайте регионального правительства в разделе «Новости» (рубрика «Коронавирусная инфекция»).

- 8 (800) 200-34-11 - горячая линия #МЫВМЕСТЕ;

- 8 (800) 555-49-43 - единый консультационный центр Роспотребнадзора;

- 8 (800) 707-64-22 - информационно-справочная линия Управления Роспотребнадзора по Пензенской области;

- 8 (8412) 42-09-47 - горячая линия Министерства здравоохранения Пензенской области для прибывших из-за рубежа;

- 8 (800) 511-01-17 - горячая линия по приему заявок на доставку предметов первой необходимости;

- 8 (800) 201-60-86 - горячая линия по предоставлению социальной поддержки и госуслуг;

- 8 (8412) 44-00-03 - центр срочной социальной помощи города Пензы;

- 8 (8412) 54-18-98, 8 (8412) 54-19-42 - волонтерский центр.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|03.04.2020 10:07|

8 (800) 200-34-11 - эта горячая линия вообще не работает. С утра пытаюсь дозвониться, номер не доступен

Гость|03.04.2020 10:37|

На писано же: Мы в месте! Не скажу в каком...

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