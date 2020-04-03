03.04.2020 | 11:49

С января 2019 года 39-летний житель Пензы был обязан платить алименты на содержание трехлетней дочери. Но, связавшись с наркотиками, на 7 месяцев попал в места лишения свободы. Там он не трудился, и, соответственно, никаких денег его ребенок не получал.

«Выйдя на волю, отец не удосужился пойти работать и вернуть долги ребенку. Даже после бесед с судебным приставом и получения направлений в центр занятости населения к выбору правильного решения мужчина не пришел. Долг в 173 тысячи рублей остался», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Судебный пристав составил на горе-отца протокол и вынес постановление о запрете на регистрационные действия с принадлежащей тому квартирой.

«Именно это и послужило отрезвляющим фактором. Задолженность была погашена в полном объеме», - резюмировали в пресс-службе управления ФССП.

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