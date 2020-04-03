03.04.2020 | 16:56

18-летний житель Бессоновского района стал фигурантом уголовного дела за подделку документа.

Молодой человек решил получить разрешение на хранение и ношение оружия. Для оформления медицинской справки он должен был пройти химико-токсикологическое исследование на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.

Вместо этого сельчанин взял готовую справку у знакомого и с помощью технических средств изготовил подделку на свое имя.

С фальшивой справкой он 24 января пришел к психиатру в Бессоновскую районную больницу. Врач заподозрил подлог и проверил, проходил ли юноша обследование. Когда выяснилось, что такого не было, медик сообщил о произошедшем в полицию. Теперь парню предстоит предстать перед судом.

«Обвиняемый пояснил, что действовал незаконно в связи с отсутствием денежных средств на прохождение химико-токсикологического исследования в установленном порядке», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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