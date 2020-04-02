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Общество | В Пензе оплаченные на весенний сезон охоты лицензии не пропадут

02.04.2020|16:34
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Не отведают этой весной жители Пензенской области густого наваристого шулюма из свежедобытой птицы, не залягут в укрытие под пролетающим в небе гусем и не прицелятся в селезня - на территории Пензенской области отменен сезон охоты на пернатых.

С инициативой выступил министр экологии страны: Дмитрий Кобылкин рекомендовал главам субъектов РФ установить ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«В целях обеспечения дополнительной безопасности жизни и здоровья граждан постановлением губернатора Пензенской области введен запрет на 2020 год на весенний сезон охоты. Просим всех охотников отнестись с пониманием и не нарушать режим самоизоляции», - сообщил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

Отправиться за гусями, вальдшнепами и селезнями в Пензенской области собирались около шести тысяч человек. Многие уже начистили ружья и получили необходимые документы. По данным представителей регионального минлесхоза, оплаченные лицензии не должны пропасть.

«Касаемо уже выданных разрешений на добычу объектов животного мира: прорабатывается механизм переноса данных о разрешении на летне-осенний сезон охоты», - пояснил Александр Москвин.

Изначально весенняя добыча пернатых была разрешена с 4 апреля. Однако теперь за ружья жители региона возьмутся не скоро.

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