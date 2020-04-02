02.04.2020 | 12:33

В региональном минлесхозе подвели итоги операции «Лесовоз», которая проходила в Пензенской области с 17 февраля по 31 марта. Ее цель - выявление и пресечение незаконных рубок, заготовки древесины и ее провоза без документов.

В мероприятиях участвовали свыше 400 человек, государственные лесные инспекторы провели 772 рейда. Они досмотрели 100 транспортных средств, перевозивших бревна.

За время проведения операции «Лесовоз» было вскрыто 18 нарушений лесного законодательства, в том числе одна незаконная рубка сухостойного дерева с причинением ущерба в размере 2 704 рубля.

Сумма штрафов, наложенных на нарушителей, составила 23 300 рублей. Фактов транспортировки древесины без сопроводительных документов не зафиксировано.

Всего с начала года инспекторы выявили 51 нарушение лесного законодательства, в том числе 5 браконьерских рубок леса, ущерб от которых составил 169 215 рублей.

«Наложено штрафов на сумму 337 300 рублей, взыскано 26 500 рублей», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего законодательства и природопользования Пензенской области.

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