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Общество | Пензенцы могут не уплачивать взносы на капремонт уже в апреле

02.04.2020|14:48
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В четверг, 2 апреля, директор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Наталья Моисеева прокомментировала решение об отмене уплаты взносов для жителей Пензенской области.

«Принятое постановление касается всех собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе и юридических лиц и собственников, которые формируют фонд на спецсчетах», - заявила она.

Наталья Моисеева уточнила, что если последние (сюда относятся и ТСЖ) хотят продолжать уплачивать взнос на капремонт, то им надо принять такое решение на общем собрании.

«В постановлении прописано, что собственники освобождаются от уплаты взносов в период с 1 апреля по 30 июня. Некоторые контрагенты уже выставили квитанции. Это Заречный, это те, кто начисляет плату до 1-го числа. Собственники должны понимать, что уже в апреле квитанции можно не оплачивать. В случае если кто-то оплатил, то это пойдет в счет будущих платежей», - пояснила директор фонда.

При этом, по словам Моисеевой, задолженности никто не отменял, их нужно гасить, хотя в период, указанный в официальном документе, пени начисляться не будут.

«Это временная мера, и собственники все-таки должны понимать, что мы выполняем ремонт на их средства. Освобождение на больший период несет какие-то финансовые риски. Даже если фонд капитального ремонта возьмет кредит в банке, то это все равно ляжет на плечи собственников», - подчеркнула она.

В заключение Наталья Моисеева заверила, что до конца года размер взноса на капремонт точно не изменится, он останется на том же уровне: 7 рублей 50 копеек за 1 квадратный метр.

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Гость|02.04.2020 15:01|

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Гость|02.04.2020 15:05|

Пензенцы могут не уплачивать взносы на капремонт уже в апреле

Может не Оплачивать?

Гость|02.04.2020 15:07|

Гость писал(a):

Пензенцы могут не уплачивать взносы на капремонт уже в апреле

Может не Оплачивать?

Ну низнай, у нас в диревне никто не плотит уже давно.

Гость|02.04.2020 15:24|

Идиоты...сами себе не добираете средства на свои же разваливающиеся гадюшнички...

Гость|02.04.2020 15:26|

Я так и не понял за какие месяца отменили оплату капремонта? В постановлении написано, что с 1 апреля по 30 июня. Но если апрельские квитанции за март можно не оплачивать, то получается за месяцы с марта по июнь платить не нужно или с марта по май?

Гость|02.04.2020 15:30|

Ну наверно то,что должны были принести в апреле не оплачивать, как бы логично...

Гость|02.04.2020 15:42|

В апреле принесут квитанции за март, а оплату отменили с апреля, выходит не оплачивать надо квитанции за апрель, которые принесут только в мае. С другой стороны если пени на эти месяца отменили, то в принципе мартовскую квитанцию можно и в июле оплатить будет.

Гость|02.04.2020 15:49|

Написано уплата взносов В период,а не ЗА

период...

Гость|02.04.2020 15:50|

Апрель, май, июнь не оплачивать.

Гость|02.04.2020 15:53|

Освобождение на больший период несет какие-то финансовые риски.

Хахаха

Имя: Гость
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