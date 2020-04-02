Пензенцы могут не уплачивать взносы на капремонт уже в апреле

02.04.2020 | 14:48

В четверг, 2 апреля, директор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Наталья Моисеева прокомментировала решение об отмене уплаты взносов для жителей Пензенской области.

«Принятое постановление касается всех собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе и юридических лиц и собственников, которые формируют фонд на спецсчетах», - заявила она.

Наталья Моисеева уточнила, что если последние (сюда относятся и ТСЖ) хотят продолжать уплачивать взнос на капремонт, то им надо принять такое решение на общем собрании.

«В постановлении прописано, что собственники освобождаются от уплаты взносов в период с 1 апреля по 30 июня. Некоторые контрагенты уже выставили квитанции. Это Заречный, это те, кто начисляет плату до 1-го числа. Собственники должны понимать, что уже в апреле квитанции можно не оплачивать. В случае если кто-то оплатил, то это пойдет в счет будущих платежей», - пояснила директор фонда.

При этом, по словам Моисеевой, задолженности никто не отменял, их нужно гасить, хотя в период, указанный в официальном документе, пени начисляться не будут.

«Это временная мера, и собственники все-таки должны понимать, что мы выполняем ремонт на их средства. Освобождение на больший период несет какие-то финансовые риски. Даже если фонд капитального ремонта возьмет кредит в банке, то это все равно ляжет на плечи собственников», - подчеркнула она.

В заключение Наталья Моисеева заверила, что до конца года размер взноса на капремонт точно не изменится, он останется на том же уровне: 7 рублей 50 копеек за 1 квадратный метр.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.