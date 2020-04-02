02.04.2020 | 13:22

Группа компаний «Дамате» выделила 1 млн рублей в фонд поддержки борьбы с коронавирусной инфекцией, созданный в Пензенской области по инициативе бизнеса.

Появление фонда, который бы аккумулировал средства частных инвесторов для поддержки медицинских учреждений, обсуждалось 31 марта на встрече собственников крупного бизнеса с губернатором Иваном Белозерцевым.

«Дамате» и другие компании подтвердили готовность безвозмездно выделить средства на помощь пензенским организациям здравоохранения для формирования резерва необходимых расходных материалов: одноразовых костюмов, очков, масок, дезинфицирующих средств для обработки рук и т. д.

«Дамате» по собственной инициативе уже перевела средства в фонд. Надеемся, что они дошли до получателя и в ближайшее время будут направлены на закупку необходимых медицинских материалов и оборудования», - высказался генеральный директор УК «Дамате» Рашид Хайров.

Председатель регионального отделения Союза женщин России депутат Законодательного собрания Ольга Чистякова, отвечающая за работу фонда, отметила, что он готов принимать от промышленных предприятий и бизнеса благотворительные взносы и аккумулировать их на специальном счете.

Также будут тщательно следить за тем, чтобы деньги использовались строго по целевому назначению: для предупреждения распространения вируса COVID-19 и дезинфекционной обработки учреждений и общественных мест.