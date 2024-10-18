Как благотворителю получить налоговый вычет?

18.10.2024 | 14:30

Вопрос от интернет-пользователя

Я занимаюсь благотворительностью на постоянной основе. Как мне получить налоговый вычет?

Ответ специалиста

Если вы занимаетесь благотворительностью, то можете вернуть часть уплаченного налога. Как это сделать, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Вы можете получить вычет, если делали пожертвования:

- благотворительным организациям;

- социально ориентированным некоммерческим организациям;

- религиозным организациям;

- некоммерческим организациям, которые действуют в науке, культуре, спорте, образовании, охране природы и других важных сферах.

Вычет вернут в размере 13% суммы, потраченной на благотворительность, но не больше 25% вашего годового дохода.

Чтобы оформить вычет, нужно предоставить в налоговую:

- декларацию 3-НДФЛ;

- копии документов, подтверждающих ваши пожертвования;

- копии документов, подтверждающих статус организации-получателя.

«Если вы передали продукты или вещи либо оплатили работу третьих лиц, это нужно прописать в документе. Также надо указать рыночную цену пожертвованного или стоимость работ. Не забудьте также акт приема-передачи - его надо приложить к договору», - объяснили специалисты.

Вы можете подать документы онлайн на сайте ФНС, через портал госуслуг, в МФЦ или лично в налоговой. Проверка декларации займет до 3 месяцев, после чего вам вернут деньги.