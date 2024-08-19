Сетевое издание|18+|Понедельник|19 авг 2024|21:26
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцы отправляют древесину в Курскую область

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенцы продолжают отправлять гуманитарные грузы для жителей Курской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в понедельник, 19 августа.

Пензенцы отправляют древесину в Курскую область

«Достигнута договоренность Минлесхоза Пензенской области с арендаторами лесных участков о выделении древесины для создания фортификационных сооружений. Два грузовика ушло сегодня из Никольска», - написал глава региона на своих страницах в соцсетях.

Пензенцы отправляют древесину в Курскую область

Всего в рамках этой договоренности отправят в Курскую область около 700 кубов круглого леса.

Пензенцы отправляют древесину в Курскую область

«Выражаю благодарность нашим активным и отзывчивым землякам, которые всегда готовы в трудную минуту прийти на помощь тем, кто в ней нуждается», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Первую партию гуманитарного груза в Курскую область из Пензенской отправили 13 августа. В нее вошли бутилированная вода, продукты питания, одежда и 10 ноутбуков, которые требуются для налаживания четкой работы пунктов временного размещения граждан.

На распределительный склад в Курск уехали пензенские волонтеры. Они разгружают партии гуманитарной помощи, которая поступает со всей страны.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото из TG-канала Олега Мельниченко
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте