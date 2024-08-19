Пензенцы отправляют древесину в Курскую область

19.08.2024 | 17:19

Пензенцы продолжают отправлять гуманитарные грузы для жителей Курской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в понедельник, 19 августа.

«Достигнута договоренность Минлесхоза Пензенской области с арендаторами лесных участков о выделении древесины для создания фортификационных сооружений. Два грузовика ушло сегодня из Никольска», - написал глава региона на своих страницах в соцсетях.

Всего в рамках этой договоренности отправят в Курскую область около 700 кубов круглого леса.

«Выражаю благодарность нашим активным и отзывчивым землякам, которые всегда готовы в трудную минуту прийти на помощь тем, кто в ней нуждается», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Первую партию гуманитарного груза в Курскую область из Пензенской отправили 13 августа. В нее вошли бутилированная вода, продукты питания, одежда и 10 ноутбуков, которые требуются для налаживания четкой работы пунктов временного размещения граждан.

На распределительный склад в Курск уехали пензенские волонтеры. Они разгружают партии гуманитарной помощи, которая поступает со всей страны.