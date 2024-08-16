Пензенские волонтеры отправились помогать жителям Курской области

16.08.2024 | 09:20

Пензенские волонтеры прибыли на помощь жителям Курской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

«Наши ребята работают на распределительном складе гуманитарной помощи. Пензенцы поехали в Курск сразу после участия в федеральном тактико-стратегическом форуме «Рубеж» в Воронеже, поэтому добрались быстро», - рассказал глава региона.

Они разгружают партии гуманитарной помощи, которая приходит в Курск со всей страны. Следующей задачей будет развезти грузы по пунктам временного размещения граждан и воинским частям.

«Мы продолжаем сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области в офисе пензенского отделения «Народного фронта» на улице Володарского, 17», - напомнил Олег Мельниченко и поблагодарил всех за неравнодушие.

Жители Пензенской области активно откликнулись на просьбу помочь эвакуированным курянам. 13 августа регион отправил первую партию гуманитарного груза. В нее вошли бутилированная вода, продукты питания, одежда и 10 ноутбуков, которые требуются волонтерам для налаживания четкой работы пунктов временного размещения граждан.