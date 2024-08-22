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Общество

Из Пензенской области в Курскую отправили еще 40 тонн гумпомощи

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Из Пензенской области в Курскую отбыла вторая партия гуманитарной помощи - 40 тонн груза. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

По его словам, 21 августа курянам отправили продукты, канцтовары для школьников, бытовую технику и постельное белье для пунктов временного размещения граждан.

Из Пензенской области в Курскую отправили еще 40 тонн гумпомощи

Сбор гуманитарной помощи для Курской области продолжается. Участие в нем принимают как предприятия, так и неравнодушные граждане.

«Новую партию планируется отправить на следующей неделе. Спасибо всем, кто не остается равнодушным к чужой беде», - написал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Из Пензенской области в Курскую отправили еще 40 тонн гумпомощи

Первую партию гуманитарного груза в Курскую область из Пензенской отправили 13 августа. В нее вошли бутилированная вода, продукты питания, одежда и 10 ноутбуков, которые требуются для налаживания четкой работы пунктов временного размещения граждан.

Арендаторы лесных участков выделяют Курской области древесину для создания фортификационных сооружений. 19 августа из Никольска ушли 2 грузовика, всего отправят около 700 кубов круглого леса.

Кроме того, пензенские волонтеры трудятся на распределительном складе в Курске. Они разгружают партии гуманитарной помощи, которая поступает со всей страны.

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Источник — фото из TG-канала Олега Мельниченко
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