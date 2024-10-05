У храма на Шуисте раздадут вещи нуждающимся

05.10.2024 | 14:49

В Пензе на территории храма Серафима Саровского (Клары Цеткин, 61) состоится благотворительная ярмарка.

Мероприятие запланировано на 26 октября, сообщили в Пензенской епархии. Нуждающимся взрослым и детям предложат одежду и обувь.

Ярмарка будет работать с 9:00 до 12:00.

В Пензе нередко устраивают подобные благотворительные мероприятия, которые поддерживают нуждающиеся семьи. В епархии просят рассказывать о них соседям и знакомым.

Так, 9 июня перед храмом Серафима Саровского на Шуисте также раздавали одежду и обувь.