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Общество

У храма на Шуисте раздадут вещи нуждающимся

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В Пензе на территории храма Серафима Саровского (Клары Цеткин, 61) состоится благотворительная ярмарка.

Мероприятие запланировано на 26 октября, сообщили в Пензенской епархии. Нуждающимся взрослым и детям предложат одежду и обувь.

Ярмарка будет работать с 9:00 до 12:00.

В Пензе нередко устраивают подобные благотворительные мероприятия, которые поддерживают нуждающиеся семьи. В епархии просят рассказывать о них соседям и знакомым.

Так, 9 июня перед храмом Серафима Саровского на Шуисте также раздавали одежду и обувь.

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Источник — фото Пензенской епархии
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