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Общество | О нарушении режима повышенной готовности можно сообщить прокурорам

31.03.2020|14:54
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В среду, 1 апреля, в прокуратуре Пензенской области начнет работать новая горячая линия. Она посвящена вопросам защиты прав граждан и хозяйствующих субъектов в условиях распространения коронавируса.

«Можно будет пожаловаться на любое невыполнение или нарушение требований нормативных документов, регламентирующих режим повышенной готовности, действующий в регионе», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

25 марта Президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей, чтобы снизить распространение коронавируса.

В Пензенской области действует режим повышенной готовности. Приостановлено проведение развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий. С 28 марта закрыт ряд точек общепита и торговых объектов.

Губернатор Иван Белозерцев обратился к жителям региона с просьбой как можно больше времени проводить дома. «Это не дополнительные каникулы и не внезапный всеобщий отпуск. Это необходимость побыть дома, чтобы не подвергать угрозе заражения себя и своих близких», - объяснил он.

Людям в возрасте 65+ и гражданам с хроническими заболеваниями предписана домашняя изоляция.

Жители области могут сообщать информацию о нарушениях в данной сфере и иные значимые сведения по телефонам 8(8412) 32-90-76 и 32-90-55. Горячая линия будет работать до 10 апреля включительно по будним дням с 9:00 до 18:00 (в пятницу - до 16:45), перерыв с 13:00 до 13:45.

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