30.03.2020 | 15:45

Со среды, 1 апреля, для жителей Пензенской области начнет работать горячая линия по вопросам реализации программ общего образования с использованием электронного обучения и дистанционных технологий.

Звонить можно будет до 12 апреля включительно в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по телефонам: 8-8412-55-30-92, 8-8412-35-12-30.

Кроме того, продолжает действовать горячая линия по вопросам организации дистанционного обучения студентов вузов и колледжей. До 12 апреля все интересующие вопросы можно задать, позвонив по номерам: 8-8412-56-48-83, 8-8412-56-53-22. Время то же, уточнили в пресс-службе областного минобра.

Изначально предполагалось запустить новую форму взаимодействия учеников и учителей на платформе «Российская электронная школа» с 1 апреля. Однако позднее было принято решение продлить каникулы до 5-го числа и перейти на дистанционное обучение с 6 апреля.

Ранее сообщалось, что многие, кто решил зарегистрироваться в системе заранее, столкнулись с трудностями.

«Дети учиться еще не начали, только регистрацию проходят, а сайт уже висит. Ох, чувствую, и научатся», - пожаловался один из жителей региона в соцсети.

Автор прикрепил к посту фотографию своего экрана. Судя по ней, войти на сам сайт электронной школы можно, но совершать какие-то действия внутри крайне сложно: то и дело высвечивается «Страница не найдена».

«У нас то же самое», «Чувствую, у всех такая проблема», «У всех, да», «То же самое!» - отреагировали на публикацию другие пользователи.

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