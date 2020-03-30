Сетевое издание|18+|Понедельник|30 мар 2020|16:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Дождь |
  88.97  |  $  80.44

Общество | В Пензе запустят горячую линию по вопросам дистанционного обучения

30.03.2020|15:45
Печать

Со среды, 1 апреля, для жителей Пензенской области начнет работать горячая линия по вопросам реализации программ общего образования с использованием электронного обучения и дистанционных технологий.

Звонить можно будет до 12 апреля включительно в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по телефонам: 8-8412-55-30-92, 8-8412-35-12-30.

Кроме того, продолжает действовать горячая линия по вопросам организации дистанционного обучения студентов вузов и колледжей. До 12 апреля все интересующие вопросы можно задать, позвонив по номерам: 8-8412-56-48-83, 8-8412-56-53-22. Время то же, уточнили в пресс-службе областного минобра.

Изначально предполагалось запустить новую форму взаимодействия учеников и учителей на платформе «Российская электронная школа» с 1 апреля. Однако позднее было принято решение продлить каникулы до 5-го числа и перейти на дистанционное обучение с 6 апреля.

Ранее сообщалось, что многие, кто решил зарегистрироваться в системе заранее, столкнулись с трудностями.

«Дети учиться еще не начали, только регистрацию проходят, а сайт уже висит. Ох, чувствую, и научатся», - пожаловался один из жителей региона в соцсети.

Автор прикрепил к посту фотографию своего экрана. Судя по ней, войти на сам сайт электронной школы можно, но совершать какие-то действия внутри крайне сложно: то и дело высвечивается «Страница не найдена».

«У нас то же самое», «Чувствую, у всех такая проблема», «У всех, да», «То же самое!» - отреагировали на публикацию другие пользователи.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте