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Учеба | С 1 апреля пензенские школьники перейдут на дистанционное обучение

18.03.2020|13:45
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В среду, 18 марта, в пресс-службе областного министерства образования объяснили, почему в школах региона не планируют продлевать каникулы до 12 апреля.

«В Пензенской области каникулы пройдут с 17 по 31 марта включительно. С 1 апреля учебный процесс будет организован в дистанционной форме», - пояснили в ведомстве.

Комментируя заявление министра просвещения РФ Сергея Кравцова о продлении каникул, в пресс-службе отметили, что субъектам дано право самостоятельно принимать решение об организации учебного процесса.

«Сейчас у педагогов и школ есть возможность подготовиться к организации учебного процесса в соответствии с федеральными образовательными стандартами в дистанционной форме. Для этого есть все возможности. Издательства, выпускающие образовательную литературу, открыли бесплатный доступ к базе электронных учебников. У школ области есть выходы на электронную платформу «Российская электронная школа», «Учи.ру», - отметил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

По его словам, 19 марта совместно с Институтом регионального развития будет проведен вебинар по обучению работе на платформе «Российская электронная школа» и технологии использования электронных учебников.

Учеников девятых и одиннадцатых классов (это более 16,5 тысячи человек) уже сейчас дистанционно консультируют по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

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Гость|18.03.2020 13:52|

секс по скайпу

Гость|18.03.2020 14:08|

Электронный дневник на сайте школы не ведется как и сам сайт не обновляется. Стоит догадываться, каким образом дистанционно будут обучаться дети.

Гость|18.03.2020 14:10|

Гость писал(a):

секс по скайпу
Бугага

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