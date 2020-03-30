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Общество | В Пензе родителей призвали не выходить на детские площадки во дворах

30.03.2020|10:21
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В понедельник, 30 марта, городская детская поликлиника опубликовала рекомендации для родителей несовершеннолетних на период пандемии. Пензенцев призвали соблюдать режим самоизоляции и исключить либо максимально ограничить контакты детей.

Если у кого-то из членов семьи возникает необходимость выйти из дома (в магазин за продуктами, в аптеку, выбросить мусор и т. д.), брать малышей с собой не рекомендуется. Также нельзя посещать игровые площадки во дворах или парках, даже если там никого нет.

«Для максимального снижения риска инфицирования ДЕТЯМ ЛУЧШЕ ОСТАВАТЬСЯ ДОМА. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже одного раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Важно сразу провести дезинфекцию помещения, а также предметов, упаковки продуктов после доставки их домой», - сообщили в городской поликлинике.

Уточняется, что гулять с детьми можно только на собственных приусадебных участках и площадках, которые кроме хозяев больше никто не посещает. Ходить в лес и парк можно лишь при отсутствии вокруг других отдыхающих.

Если по каким-то причинам ребенок все же вышел на улицу, он должен знать, что прикасаться руками к лицу, дверным ручкам, поручням, перилам, кнопкам лифта, домофона нельзя. По возвращении необходимо обработать руки дезинфицирующим средством, снять одежду, умыть лицо, прополоскать рот, аккуратно промыть нос (неглубоко).

«Следует помнить, что при достаточной влажности и невысокой температуре коронавирус может сохранять жизнеспособность в течение длительного времени, до 3 суток и более. У некоторых людей, независимо от возраста, вирус может давать легкую или стертую форму заболевания. Именно такие люди наиболее часто становятся источником заболевания», - предупредили в поликлинике.

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Гость|30.03.2020 10:33|

Сиди, Кулёма, дома и детей не выпускай!

Гость|30.03.2020 10:36|

penzainform.ru писал(a):

Уточняется, что гулять с детьми можно только на собственных приусадебных участках и площадках, к
Зачем так рисковать. Лучше сидеть дома в противогазах.

Гость|30.03.2020 10:37|

Масок нет, роскошь. А Вы про противогазы

Гость|30.03.2020 10:40|

Гость писал(a):

Заебали своим вирусом
Специально нагоняют истерию - стадо баранов согласиться на всё, лишь бы "выжить". Тренируют на народе свои схемы.

Потом будут себе медали вешать - за победу над ОРЗ.

Гость|30.03.2020 10:40|

На своем участке собачка может принести, пописать на заборчик, и вот вам вирус для вашего Эдуардояйцеслава. Или птичка принести. Опасно, дома в масках оно завсегда лучше.

Гость|30.03.2020 10:43|

А сколько машин ездиют за заборчиком своего домика, они грязные, пыльные, на них тоже непонять че. Неет, дома с чадиком, дома, забавляйте и наслаждайтесь.

Гость|30.03.2020 10:47|

все в храмики идите, там открыто.

боженька и вирус, созданный по его воле - ждут вас там!

Гость|30.03.2020 10:47|

А вдруг бездомный кот покашлял рядом с участком, да и ходют мимо разные, дышут на маво Роберта.

Гость|30.03.2020 10:49|

А в Октябрьском саду можно гулять? Там нет вируса?

Гость|30.03.2020 10:50|

Пойду надену маску, шапочку из фольги и оберну в целофан сваго Мрака, ой Марка.

Гость|30.03.2020 10:52|

Комментатор выше, это у вас, видимо, истерика. Попейте успокоительное, а ещё лучше, не открывайте интернет, коль такая реакция на происходящее. Наденьте маску, закройтесь дома и будет вам счастье.

Гость|30.03.2020 10:52|

Лучше бы сидели и помалкивали те,кто думает,что это придумано властями,если не верите посмотрите видео людей, которые находятся в эпицентре,например в Италии и Ухане,тогда все сомнения отпадут.Пандемия носит глобальный масштаб и соблюдение мер безопасности носит масштабный характер,а не одной отдельно взятой страны.Если вам дорога ваша жизнь и жизнь близких людей, не будьте эгоистами,прислушайтесь к рекомендациям.

Гость|30.03.2020 10:59|

Гость писал(a):

Если вам дорога ваша жизнь и жизнь близких людей, не будьте эгоистами,прислушайтесь к рекомендациям.
+

Гость|30.03.2020 11:17|

На Клары Цеткин 62 вся площадка забита,мамы вообще не боятся за жизнь своих детей.

Гость|30.03.2020 11:22|

Очень мало сознательных и ответственных граждан,которые выполняют рекомендации.Все надеются на авось пронесёт.

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Имя: Гость
Комментарий:

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