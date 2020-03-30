30.03.2020 | 10:21

В понедельник, 30 марта, городская детская поликлиника опубликовала рекомендации для родителей несовершеннолетних на период пандемии. Пензенцев призвали соблюдать режим самоизоляции и исключить либо максимально ограничить контакты детей.

Если у кого-то из членов семьи возникает необходимость выйти из дома (в магазин за продуктами, в аптеку, выбросить мусор и т. д.), брать малышей с собой не рекомендуется. Также нельзя посещать игровые площадки во дворах или парках, даже если там никого нет.

«Для максимального снижения риска инфицирования ДЕТЯМ ЛУЧШЕ ОСТАВАТЬСЯ ДОМА. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже одного раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Важно сразу провести дезинфекцию помещения, а также предметов, упаковки продуктов после доставки их домой», - сообщили в городской поликлинике.

Уточняется, что гулять с детьми можно только на собственных приусадебных участках и площадках, которые кроме хозяев больше никто не посещает. Ходить в лес и парк можно лишь при отсутствии вокруг других отдыхающих.

Если по каким-то причинам ребенок все же вышел на улицу, он должен знать, что прикасаться руками к лицу, дверным ручкам, поручням, перилам, кнопкам лифта, домофона нельзя. По возвращении необходимо обработать руки дезинфицирующим средством, снять одежду, умыть лицо, прополоскать рот, аккуратно промыть нос (неглубоко).

«Следует помнить, что при достаточной влажности и невысокой температуре коронавирус может сохранять жизнеспособность в течение длительного времени, до 3 суток и более. У некоторых людей, независимо от возраста, вирус может давать легкую или стертую форму заболевания. Именно такие люди наиболее часто становятся источником заболевания», - предупредили в поликлинике.

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