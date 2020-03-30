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Общество | «Термодом» вошел в число 100 лучших организаций России 2020 года

30.03.2020|12:04
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Строительный холдинг «Термодом» вошел в число 100 лучших предприятий и организаций России 2020 года.

Эксперты анализировали деловую репутацию участников, их вклад в развитие трудовых ресурсов и работу по реализации инновационных проектов.

По итогам исследования компания «Термодом» была признана победителем всероссийского конкурса в номинации «Лучшее предприятие стройиндустрии» и награждена почетным дипломом.

Эта награда - показатель того, что холдинг в полной мере выполняет взятые на себя обязательства, разрабатывает и реализует проекты, чтобы клиенты переезжали в качественные, комфортные квартиры и строили свою счастливую жизнь в этих домах.

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