30.03.2020 | 08:49

В Пензенской области внесены изменения в расписание пригородных поездов.

С понедельника, 30 марта, отменены электрички между Пензой и Заречным. Они курсировали между железнодорожным вокзалом областного центра и станцией Селикса по утрам и вечерам.

Кроме того, на 30 марта, а также период с 3 по 6 апреля назначены поезда № 6115 Белинская - Пачелма (отправление в 10:35, прибытие в 11:42) и № 6110 Пачелма - Белинская (отправление в 14:27, прибытие в 15:35).

«Башкортостанская ППК просит пассажиров планировать свои поездки заранее. Информация о последних изменениях в расписании, отмене и назначении поездов размещается на стендах на станциях и вокзалах, а также в СМИ, на официальном сайте компании и в мобильных приложениях «РЖД пассажирам» и «Пригород», - сообщил пресс-секретарь АО «Башкортостанская ППК» Сергей Спатар.

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