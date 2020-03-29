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Общество | Еще у трех пензенцев первые тесты на COVID-19 оказались положительными

29.03.2020|10:26
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В Пензе еще у трех жителей первичный тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Пациенты, двое мужчин 22 и 82 лет и 62-летняя женщина, входят в контактную группу второй заболевшей коронавирусом.

«Анализы направлены в референс-центр. Все получают необходимую медицинскую помощь», - добавила Дина Черемушкина.

О первом случае заболевания коронавирусом в регионе стало известно 15 марта. Сейчас пациентку готовят к выписке.

Следующей заболела 77-летняя жительница областного центра. Ее лечение проходит без применения аппарата искусственной вентиляции легких. Еще три женщины, попавшие в больницу КИМ с коронавирусом, контактировали с ней.

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Гость|29.03.2020 10:32|

penzainform.ru писал(a):

мужчин 22
Давай рассказывай, как тебя лечат?

Гость|29.03.2020 10:32|

Привезла заразу к нам...почему не наказывают эту даму?

Гость|29.03.2020 10:33|

Процесс пошёл...

Гость|29.03.2020 10:35|

Сжечь ведьму!

Гость|29.03.2020 10:35|

Я закрылся дома, со мной ничего не случится.

Гость|29.03.2020 10:36|

Гость писал(a):

Привезла заразу к нам...почему не наказывают эту даму?
77летняя женщина наоборот никуда не ездила, в пензе заразилась от кого - большой вопрос

Гость|29.03.2020 10:37|

Почему скрывают адреса заболевших? Зачем модеры трут полезную инфу?

Гость|29.03.2020 10:41|

Так у трёх ещё вчера подтвердили. Это новые?? Сколько же всего?

Гость|29.03.2020 10:41|

Не ездила??? Вы уверены??? Она месяц в Германии жила! А приехала и в хор поперлась!

Гость|29.03.2020 10:42|

penzainform.ru писал(a):

Пациенты, двое мужчин 22 и 82 лет и 62-летняя женщина, входят в контактную группу второй заболевшей коронавирусом.
А почему так поздно этих троих выявили? Сколько они за неделю наконтактировали?

Гость|29.03.2020 10:42|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
мужчин 22
Давай рассказывай, как тебя лечат?
Всем интересно! И как протекает расскажите. Где поймали ?

Гость|29.03.2020 10:43|

Вот и задумайтесь! Сидите вы блин все дома! Чтобы не контактировать!

Гость|29.03.2020 10:44|

Гость писал(a):

Не ездила??? Вы уверены??? Она месяц в Германии жила! А приехала и в хор поперлась!
У меня только один вопрос почему границу не закрыли?

Гость|29.03.2020 10:44|

Заболевших значит уже 8 всего. А в статистике на основных агрегаторах их до сих пор два. Сушат статистику?

Гость|29.03.2020 10:44|

Гость писал(a):

У меня только один вопрос почему границу не закрыли?
Вопрос к президенту

← Ctrl пред.
1234
след. Ctrl →
Имя: Гость
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