29.03.2020 | 10:26

В Пензе еще у трех жителей первичный тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Пациенты, двое мужчин 22 и 82 лет и 62-летняя женщина, входят в контактную группу второй заболевшей коронавирусом.

«Анализы направлены в референс-центр. Все получают необходимую медицинскую помощь», - добавила Дина Черемушкина.

О первом случае заболевания коронавирусом в регионе стало известно 15 марта. Сейчас пациентку готовят к выписке.

Следующей заболела 77-летняя жительница областного центра. Ее лечение проходит без применения аппарата искусственной вентиляции легких. Еще три женщины, попавшие в больницу КИМ с коронавирусом, контактировали с ней.

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