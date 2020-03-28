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Общество | За сутки пожарные 16 раз выезжали на тушение травы и мусора

28.03.2020|10:20
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С наступлением теплой погоды в Пензенской области участились случаи возгорания сухой травы и мусора. В пятницу, 27 марта, пожарные 16 раз выезжали на их тушение. Пожары произошли в Пензе, Каменке, Каменском, Бессоновском, Лунинском, Мокшанском, Спасском, Камешкирском и других районах.

Чаще всего травяные палы происходят из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности. Люди сжигают траву и мусор на дачных и приусадебных участках, а сухая и ветреная погода способствует распространению огня.

«Если вы обнаружили начинающийся пожар, например небольшой травяной пал, постарайтесь потушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя. Но нужно подождать и убедиться, что трава полностью потухла, иначе огонь может появиться вновь.

В случае когда пламя сильное и вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно быстрее позвонить в пожарную охрану по телефонам 101 или 112, сообщить об очаге возгорания и объяснить, как до него добраться», - рекомендуют специалисты пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области.

Спасатели призывают жителей области соблюдать правила пожарной безопасности на дачах и пикниках.

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Источник — видео предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Пензенской области
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