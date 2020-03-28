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Общество | В Пензе у Вечного огня будут нести караул только совершеннолетние

28.03.2020|14:28
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До 5 апреля нести почетный караул на посту № 1 у Монумента боевой и трудовой славы пензенцев будут только совершеннолетние граждане. Участие в акции школьников приостанавливается.

Такое решение принял оперативный штаб по профилактике коронавируса в пятницу, 27 марта.

Как сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области, воплощение в жизнь областного проекта «75 дней до Победы. Пост № 1» продолжается в ежедневном режиме. Однако на данный момент в нем задействованы добровольцы старше 18 лет.

Акция стартовала 25 февраля и рассчитана на период по 9 мая. Она является частью проекта «А мы из Пензы. Наследники победителей».

Планировалось, что почетный караул у памятника Победы будут ежедневно с 10:00 до 14:00 нести школьники 20-минутными вахтами. Но принять участие в акции может каждый желающий, подав заявку на электронный адрес post1@mmcpenza.ru. Так, в первый день в почетный караул к Вечному огню встал министр образования региона Александр Воронков.

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Источник — фото pnzreg.ru
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