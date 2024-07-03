Сотрудники Госавтоинспекции спасли пензенских водителей от жажды

03.07.2024 | 20:34

Сотрудники Госавтоинспекции Пензенского района решили помочь водителям не умереть от жажды в жаркую погоду. Они раздали автомобилистам воду.

Вместе с бутылками водители получили советы, как при высоких температурах оставаться на дороге в безопасности.

При поездке в жару может ухудшиться самочувствие - реакция замедляется, появляется сонливость, что грозит аварией. Поэтому важно контролировать свое состояние и делать остановки для отдыха.

Перед тем как отправиться в путь, нужно проверить, работает ли в машине кондиционер, достаточно ли охлаждающей жидкости, правильно ли накачаны шины.

Категорически нельзя оставлять в машине детей и животных. Телефон стоит держать заряженным, чтобы в любой момент можно было вызвать помощь.

Планировать поездки лучше в утренние или вечерние часы, когда воздух прогрет не так сильно. За рулем необходимо использовать солнцезащитные очки.

«Не забывайте пить воду, держите бутылку под рукой. Питайтесь легкими закусками», - добавили в администрации Пензенского района.