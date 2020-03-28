28.03.2020 | 17:23

По две стороны от красной ленты продукты питания и товары непродовольственной группы. Отделы с одеждой, обувью, бижутерией, электро и бытовой техникой закрыты.

Предприниматели - арендаторы торгово-ярмарочного комплекса исполняют постановление правительства области. На время с 28 марта по 5 апреля крупные центры приостанавливают деятельность.

Ограничения не касаются только тех, кто реализует моющие и гигиенические средства. Открыт доступ и к продуктовым рядам. Мясо, рыба, полуфабрикаты, молочка, фрукты - на прилавках есть все. Продавцы говорят, что пандемия внесла коррективы в привычную жизнь и даже поведение посетителей изменилось.

«Приходят только по необходимости, никаких лишних разговоров, посиделок на лавочках нет. Покупают мед, продукты, фрукты, мясо - и моментально уходят домой. С каждым днем больше покупателей приходят в масках, в перчатках», - рассказала продавец Ольга.

Аптеки, расположенные в торговых центрах, работают в обычном режиме.

Молодой человек какое-то время вглядывался в пустующие просторы центра и ушел ни с чем. Вход перекрыт, на дверях объявления.

Контроль за тем, как субъекты бизнеса исполняют постановление, осуществляют представители потребительского рынка. Обходят центры и все фиксируют на камеру мобильного телефона.

«Практически все адекватные, за исключением некоторых объектов, с которыми мы тоже работу ведем и будем вести. Беседуем, встречаемся, общаемся», - пояснила начальник отдела управления администрации г. Пензы Олеся Позднякова.

А вот торговцы, устраивающие стихийный рынок на улице Тернопольской, кажется, ничего и никого не слышат. Невзирая ни на какие документы, раскладывают на земле товары «прощай молодость». Ни о каком соблюдении санитарных норм и правил там, похоже, не задумываются.

«Деньги нужны», - призналась пенсионерка.

«Делать нечего, вот и вышли», - объяснила женщина.

Лишь единицы из торговцев блошиного рынка сложили свои пожитки и собрались уйти, но это только пока на Тернопольской присутствовала съемочная группа. Нет гарантии, что пожилые продавцы не придут на свои места завтра.

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