28.03.2020 | 18:15

Росавиация прекратила полеты в другие страны, исключение составляют лишь те рейсы, которыми вывозят соотечественников из-за рубежа. В их числе и пензенцы, которые в ближайшие дни вернутся на малую родину. Также в связи с нерабочей неделей едут домой и те, кто работает в крупных городах вахтовым методом.

И тем и другим стоит помнить о мерах профилактики. Пензенским туристам - уже в условиях двухнедельной самоизоляции.

Данные об эпидемиологической ситуации на территории региона в ежедневном режиме обновляются на официальном сайте правительства области. В сводке на 28 марта новых случаев коронавируса нет. Три случая, бывшие под подозрением, подтверждены. Таким образом, в настоящее время в Пензе пять заболевших на лечении, все женщины (53, 77, 59, 70 и 77 лет).

Все контактные лица заболевших взяты под наблюдение медиков. По месту проживания пациентов с коронавирусом выставлены посты полиции. Они контролируют соблюдение режима самоизоляции соседей. Принимаемые властями меры направлены на то, чтобы не допустить распространения инфекции.

«Обращаюсь к вам с огромной просьбой - без надобности прошу не выходить на улицу, постараться не посещать общественные места, особенно это касается лиц более старшего возраста, вы более уязвимы. Я искренне надеюсь, что каждый из вас с пониманием отнесется к моей просьбе», - заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

От сознательности граждан и их ответственности за свое здоровье и здоровье близких зависит многое. По-прежнему медики называют основным способом передачи COVID-19 воздушно-капельный, поэтому важно как можно меньше бывать в многолюдных местах, а если пришлось выйти, то соблюдать дистанцию и уделять внимание гигиене.

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