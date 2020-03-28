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Общество | По месту проживания пациентов с коронавирусом выставлены посты полиции

28.03.2020|18:15
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Росавиация прекратила полеты в другие страны, исключение составляют лишь те рейсы, которыми вывозят соотечественников из-за рубежа. В их числе и пензенцы, которые в ближайшие дни вернутся на малую родину. Также в связи с нерабочей неделей едут домой и те, кто работает в крупных городах вахтовым методом.

И тем и другим стоит помнить о мерах профилактики. Пензенским туристам - уже в условиях двухнедельной самоизоляции.

Данные об эпидемиологической ситуации на территории региона в ежедневном режиме обновляются на официальном сайте правительства области. В сводке на 28 марта новых случаев коронавируса нет. Три случая, бывшие под подозрением, подтверждены. Таким образом, в настоящее время в Пензе пять заболевших на лечении, все женщины (53, 77, 59, 70 и 77 лет).

Все контактные лица заболевших взяты под наблюдение медиков. По месту проживания пациентов с коронавирусом выставлены посты полиции. Они контролируют соблюдение режима самоизоляции соседей. Принимаемые властями меры направлены на то, чтобы не допустить распространения инфекции.

«Обращаюсь к вам с огромной просьбой - без надобности прошу не выходить на улицу, постараться не посещать общественные места, особенно это касается лиц более старшего возраста, вы более уязвимы. Я искренне надеюсь, что каждый из вас с пониманием отнесется к моей просьбе», - заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

От сознательности граждан и их ответственности за свое здоровье и здоровье близких зависит многое. По-прежнему медики называют основным способом передачи COVID-19 воздушно-капельный, поэтому важно как можно меньше бывать в многолюдных местах, а если пришлось выйти, то соблюдать дистанцию и уделять внимание гигиене.

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Гость|28.03.2020 19:52|

Пусть Иван им под окнами на гармони сыграет.

Гость|28.03.2020 19:56|

penzainform.ru писал(a):

без надобности прошу не выходить на улицу,
Лазо????

Гость|28.03.2020 19:57|

Почему почтальонов в приказном порядке заставляют обслуживать и карантинные подъезды? Что никто не понимает, что люди ходят в одной и той же одежде по всем подъездам? А потом пенсию бабкам в квартирах выдают. Кстати, почта продолжает работу в "нерабочую неделю".

Гость|28.03.2020 19:58|

Всё будет хорошо! Атя-тя, играй гармошка!

Гость|28.03.2020 20:01|

penzainform.ru писал(a):

По месту проживания пациентов с коронавирусом выставлены посты полиции. Они контролируют соблюдение режима самоизоляции соседей.
не понятно данные улиц и номера домов - сказали что это фейк

Гость|28.03.2020 20:01|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
без надобности прошу не выходить на улицу,
Лазо????
https://ren.tv/news/v-rossii/677959-semiu-penzenskogo-gubernatora-zapodozrili-v-zakhvate-dorogi-i-kliniki

Гость|28.03.2020 20:03|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
penzainform.ru писал(a):
без надобности прошу не выходить на улицу,
Лазо????
https://ren.tv/news/v-rossii/677959-sem ... -i-kliniki
Рентв топит замполита и сынулек под его крышняком. Зачётный видос. Обрыдло уже это хапужье дерьмо. Жрут ведь твари как не в себя и всё никак не подавятся эти владельцы заводов, газет, пароходов

Гость|28.03.2020 20:04|

Гость писал(a):

Гость|28.03.2020 19:52|

Пусть Иван им под окнами на гармони сыграет.

и расскажет что он думает о новостном сюжете показаного 26.03 про себя и своих сыновей. а то картиночка не красивая получается.

Гость|28.03.2020 20:06|

А дорогу заборчиком на ул. Лазо 4 А освободили или она может уже не дорога а собственность семьи белозерцевых.

Гость|28.03.2020 20:14|

Bcex жeлaющиx рaбoтaть c нaшим сaйтoм - прoшу внимaния!

Уникaльный спoсоб дохoда, кoторый смoжeт вaс удивить.

Захoдите нa сaйт, получaйте свoй пeрвый зарабoток и обязатeльно напишитe свoй oтзыв,

чтoбы и другиe мoгли воспользoваться бeз лишниx сомнeний.

1. Глaвнoе услoвие - Bы дoлжны прoживать в РOССИИ, либo стрaнах CНГ.

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Имя: Гость
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