27.03.2020 | 16:57

Решили отложить ровно на две недели из-за распространения опасной инфекции. Не с 1 апреля, а с 15-го сотрудники городского спорткомитета планируют принимать заявления на получение путевок в летние оздоровительные лагеря и санатории. Впрочем, это касается только ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Необходимо написать заявление и представить следующие документы: паспорт заявителя - родителя либо опекуна - с пропиской (и копию, и оригинал), свидетельство о рождении детей (и копию, и оригинал), справку о получении детских пособий и, если вы планируете отправить своих детей в санаторий, то направление на санаторно-курортное лечение», - сообщил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

Для детей из малообеспеченных семей подготовили 1 300 путевок. Они получателям достанутся бесплатно.

«Еще раз просим родителей и опекунов следить за этой информацией на сайте и по СМИ, потому что в зависимости от развития ситуации эта дата тоже неокончательная. Выдачи путевок в летние оздоровительные лагеря, которые запланированы на 27 апреля, пока не переносятся», - отметил Владислав Чесноков.

Напомним, что городской спорткомитет находится по адресу Богданова, 17, именно там будут принимать заявления на получение путевок.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.