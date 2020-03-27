Решили отложить ровно на две недели из-за распространения опасной инфекции. Не с 1 апреля, а с 15-го сотрудники городского спорткомитета планируют принимать заявления на получение путевок в летние оздоровительные лагеря и санатории. Впрочем, это касается только ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
«Необходимо написать заявление и представить следующие документы: паспорт заявителя - родителя либо опекуна - с пропиской (и копию, и оригинал), свидетельство о рождении детей (и копию, и оригинал), справку о получении детских пособий и, если вы планируете отправить своих детей в санаторий, то направление на санаторно-курортное лечение», - сообщил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.
Для детей из малообеспеченных семей подготовили 1 300 путевок. Они получателям достанутся бесплатно.
«Еще раз просим родителей и опекунов следить за этой информацией на сайте и по СМИ, потому что в зависимости от развития ситуации эта дата тоже неокончательная. Выдачи путевок в летние оздоровительные лагеря, которые запланированы на 27 апреля, пока не переносятся», - отметил Владислав Чесноков.
Напомним, что городской спорткомитет находится по адресу Богданова, 17, именно там будут принимать заявления на получение путевок.
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Туризм накрылся ,а в области осталось только 8 лагерей из 71 ,а путёвки будут давать только в 6 из них,2 ведомственных РЖД и Заречного ,а остальные дети без присмотра будут шляться везде.За всё время после распада не построено ни одного детского лагеря отдыха,всё только разрушалось и прихватизировалось.