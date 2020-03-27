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Общество | В Пензе народный избранник не дождался теста жены на коронавирус

27.03.2020|11:58
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На сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 27 марта, один из 26 присутствовавших депутатов, Игорь Борисов, был в медицинской маске.

Он задал министру здравоохранения региона вопрос: в течение какого срока у человека, прибывшего из-за рубежа, делается анализ на коронавирус. Услышав ответ, что в течение суток, народный избранник возмутился.

«Моя жена две недели назад приехала из Таиланда. 23-го числа у нее взяли анализ - и до сих пор никаких результатов! Она была в Пхукете, там нет коронавируса. Не болеет, не кашляет, но вся семья в напряжении. Супруга хочет с внуками встретиться, а я не пускаю!» - рассказал он.

Один из депутатов в шутку предложил удалить Игоря Борисова с сессии, другой, напротив, высказал готовность общаться с коллегой.

На сторону депутата встал губернатор Иван Белозерцев. «С таким случаем я впервые сталкиваюсь. Должна быть обратная связь, есть телефоны. Наверняка тест отрицательный, но об этом человеку надо сообщить», - укорил он Александра Никишина.

Министр, в свою очередь, пообещал разобраться в ситуации и оперативно сообщить супруге Игоря Борисова результаты теста.

В Пензенской области первым человеком, у которого медики диагностировали коронавирус, была жена депутата Заксобра Михаила Лисина. По его словам, она в последний раз находилась за границей полгода назад, а с декабря вообще не выезжала из города. Симптомами болезни стали температура и кашель. По словам министра Александра Никишина, сейчас пациентка чувствует себя хорошо, в понедельник будет решаться вопрос о ее выписке.

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Источник — фото www.zspo.ru
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Гость|27.03.2020 12:17|

Что ж он своих подчиненных на след недели заставляет работать? Урод.

Гость|27.03.2020 12:17|

лучше бы молчал....

Гость|27.03.2020 12:18|

Если уж депутатов так динамят и кидают, то что говорить о холопах и черни...

Имя: Гость
Комментарий:

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