27.03.2020 | 09:32

В Пензенской области все клиентские службы отделения Пенсионного фонда России перешли на работу по предварительной записи. Это связано с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Записаться на прием можно на сайте ПФР pfrf.ru через личный кабинет гражданина в разделе «Запись на прием» или по телефонам горячих линий, которые работают во всех районах области (их номера указаны в разделе «Контакты региона»).

Для жителей Пензы телефон горячей линии 42-62-92.

«Исключение представляет собой оформление пособия на погребение. За ним допускается обращение без записи», - сообщили в отделении ПФР по Пензенской области.

Также в фонде добавили, что через личный кабинет на официальном сайте ПФР или портале госуслуг можно получить практически любую услугу: заказать справки, посмотреть информацию о размере пенсии, пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже, отчислениях работодателей, материнском капитале и другие сведения.

Также электронный сервис позволяет обратиться за оформлением большинства выплат ПФР дистанционно. Для входа в кабинет потребуются пароль и логин от портала госуслуг.

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