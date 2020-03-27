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Общество | В пенсионном фонде ввели предварительную запись на прием

27.03.2020|09:32
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В Пензенской области все клиентские службы отделения Пенсионного фонда России перешли на работу по предварительной записи. Это связано с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Записаться на прием можно на сайте ПФР pfrf.ru через личный кабинет гражданина в разделе «Запись на прием» или по телефонам горячих линий, которые работают во всех районах области (их номера указаны в разделе «Контакты региона»).

Для жителей Пензы телефон горячей линии 42-62-92.

«Исключение представляет собой оформление пособия на погребение. За ним допускается обращение без записи», - сообщили в отделении ПФР по Пензенской области.

Также в фонде добавили, что через личный кабинет на официальном сайте ПФР или портале госуслуг можно получить практически любую услугу: заказать справки, посмотреть информацию о размере пенсии, пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже, отчислениях работодателей, материнском капитале и другие сведения.

Также электронный сервис позволяет обратиться за оформлением большинства выплат ПФР дистанционно. Для входа в кабинет потребуются пароль и логин от портала госуслуг.

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Гость|27.03.2020 09:54|

Печалит одно: Похоронить нельзя на это "пособие" на погребение.

Гость|27.03.2020 10:10|

В 2006 году пособие было 1тыс. руб примерно стоимость самого дешевого гроба.

Гость|27.03.2020 10:29|

Какой гроб? Хоронить негде. Будущее за крематориями.

Имя: Гость
Комментарий:

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