27.03.2020 | 11:27

В пятницу, 27 марта, министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин на внеочередной сессии Заксобра проинформировал депутатов о ситуации с коронавирусом.

«Вся работа по оказанию помощи лицам, подозрительным на коронавирус, проводится в соответствии с нормативными документами. Она организована централизованно, центр эвакуации и дифференциации пациентов - больница КИМ, куда поступают все пациенты с подозрением на коронавирус и прибывающие из-за рубежа в Пензенскую область.

Если состояние улучшается, мы переводим в больницу № 4, где под лечение таких больных можно освободить до 400 коек. Тяжелых пациентов, не больных коронавирусом, переводим в областную больницу имени Бурденко, там имеется 40 коек. Пациенты средней степени лечатся в КИМе», - рассказал министр.

По его словам, сейчас события развиваются по плану А. Однако уже подготовлен комплекс действий при самом худшем развитии событий.

«По прогнозам, мы должны развернуть 1 340 коек для оказания помощи таким больным. Сейчас развернуто 900. В случае необходимости готовы довести их количество до 1 400. Также разработаны планы перепрофилирования лечебных учреждений», - сообщил Александр Никишин.

Он привел цифры: в КИМе находятся 369 пациентов, среднесуточное поступление по скорой помощи - от 80 до 90, около 70 пациентов ежедневно выписываются.

В городской больнице № 4 лечатся 213 пациентов, из них 70 с пневмонией средней тяжести. 23 человека с пневмонией находятся в областной больнице, из них 4 в реанимации, на аппаратах искусственной вентиляции легких.

«Эта пневмония не связана с коронавирусной инфекцией», - заверил министр.

Он добавил, что у пациентов берется анализ, который проводится в течение суток, при подозрении на болезнь процедура повторяется. Если оба результата положительные, образец посылается в другой город - Новосибирск, а с 26 марта - в Москву.

«В области сформирован двухмесячный запас лекарственных средств для лечения таких больных. Выделены дополнительные средства на формирование шестимесячного запаса. Чем быстрее примем решение, тем быстрее закупим, пока нет дефицита», - завершил доклад Александр Никишин.

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